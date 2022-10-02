https://ria.ru/20221002/gazoprovod-1820927199.html

В США рассказали, кто мог напасть на "Северные потоки"

В США рассказали, кто мог напасть на "Северные потоки" - РИА Новости, 02.10.2022

В США рассказали, кто мог напасть на "Северные потоки"

Совершить атаку на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T02:41

2022-10-02T02:41

2022-10-02T09:49

северный поток

северный поток — 2

россия

германия

сша

нато

авария на "северных потоках"

великобритания

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Совершить атаку на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли США или Великобритания, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Как объяснил полковник, трубы газопровода необычайно прочные из-за своей конструкции, поэтому для их повреждения необходимо было использовать сотни килограммов тротила.Кроме того, он указал на абсурдность обвинений в адрес России. Макгрегор напомнил о высоких доходах Москвы от экспорта энергоресурсов. Разрушение "Северных потоков" также невыгодно ФРГ, которая была заинтересована в поступлении российского газа.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" приостановилась с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html

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