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В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы - РИА Новости, 02.10.2022
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В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы
В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы - РИА Новости, 02.10.2022
В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:28
2022-10-02T16:40
владимир путин
россия
великобритания
европа
нато
siemens
брикс
северный поток
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в статье для британского издания The Spectator.По мнению автора, после терактов на ключевых газовых магистралях Евросоюз стал еще ближе к "экономической бездне"."Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придется отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен. Нынешние события можно сравнить с Великой депрессией 1929 года", — говорится в публикации.Обозреватель также считает, что "и без того слабая" американская экономика рухнет вслед за европейской.В это время Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Аргентина вместе с Ираном, Турцией, Египтом, Индонезией и Саудовской Аравией стараются максимально изолироваться от западных стран, что может спасти их от грядущей катастрофы."С началом спецоперации на Украине страны БРИКС все больше укрепляют торговые и финансовые связи друг с другом и с потенциальным кандидатами на вступление в организацию. Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся — а похоже, что так оно и есть, — они смогут избежать падения", — заключил Пилкингтон.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали: прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
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владимир путин, россия, великобритания, европа, нато, siemens, брикс, северный поток, северный поток — 2, экономика, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Великобритания, Европа, НАТО, Siemens, БРИКС, Северный поток, Северный поток — 2, Экономика, Санкции в отношении России
15:28 02.10.2022 (обновлено: 16:40 02.10.2022)
 
В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы

The Spectator: Россия с помощью изоляции от США и ЕС избежит экономической катастрофы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в статье для британского издания The Spectator.
По мнению автора, после терактов на ключевых газовых магистралях Евросоюз стал еще ближе к "экономической бездне".
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На одну трубу больше. Европа нашла "замену" российскому газу
"Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придется отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен. Нынешние события можно сравнить с Великой депрессией 1929 года", — говорится в публикации.
Обозреватель также считает, что "и без того слабая" американская экономика рухнет вслед за европейской.
В это время Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Аргентина вместе с Ираном, Турцией, Египтом, Индонезией и Саудовской Аравией стараются максимально изолироваться от западных стран, что может спасти их от грядущей катастрофы.
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"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"
"С началом спецоперации на Украине страны БРИКС все больше укрепляют торговые и финансовые связи друг с другом и с потенциальным кандидатами на вступление в организацию. Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся — а похоже, что так оно и есть, — они смогут избежать падения", — заключил Пилкингтон.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали: прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась
 
Владимир ПутинРоссияВеликобританияЕвропаНАТОSiemensБРИКССеверный потокСеверный поток — 2ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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