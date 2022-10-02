https://ria.ru/20221002/ekonomika-1820986348.html

В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы

В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы - РИА Новости, 02.10.2022

В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:28

2022-10-02T15:28

2022-10-02T16:40

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в статье для британского издания The Spectator.По мнению автора, после терактов на ключевых газовых магистралях Евросоюз стал еще ближе к "экономической бездне"."Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придется отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен. Нынешние события можно сравнить с Великой депрессией 1929 года", — говорится в публикации.Обозреватель также считает, что "и без того слабая" американская экономика рухнет вслед за европейской.В это время Россия, Бразилия, Китай, ЮАР и Аргентина вместе с Ираном, Турцией, Египтом, Индонезией и Саудовской Аравией стараются максимально изолироваться от западных стран, что может спасти их от грядущей катастрофы."С началом спецоперации на Украине страны БРИКС все больше укрепляют торговые и финансовые связи друг с другом и с потенциальным кандидатами на вступление в организацию. Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся — а похоже, что так оно и есть, — они смогут избежать падения", — заключил Пилкингтон.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали: прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221002/gaz-1820983611.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, великобритания, европа, нато, siemens, брикс, северный поток, северный поток — 2, экономика, санкции в отношении россии