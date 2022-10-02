В Великобритании объяснили, как Россия спасает себя от катастрофы

15:28 02.10.2022 (обновлено: 16:40 02.10.2022)
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The Spectator: Россия с помощью изоляции от США и ЕС избежит экономической катастрофы
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут стать точкой невозврата для экономик западных стран, написал экономист Филип Пилкингтон в статье для британского издания The Spectator.
По мнению автора, после терактов на ключевых газовых магистралях Евросоюз стал еще ближе к "экономической бездне".
"Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведет к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придется отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен. Нынешние события можно сравнить с Великой депрессией 1929 года", — говорится в публикации.
Обозреватель также считает, что "и без того слабая" американская экономика рухнет вслед за европейской.
"С началом спецоперации на Украине страны БРИКС все больше укрепляют торговые и финансовые связи друг с другом и с потенциальным кандидатами на вступление в организацию. Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся — а похоже, что так оно и есть, — они смогут избежать падения", — заключил Пилкингтон.
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали: прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.