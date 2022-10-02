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Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки - РИА Новости, 02.10.2022
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Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки - РИА Новости, 02.10.2022
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:56
2022-10-02T15:56
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, после 18.00 и в течение 3 октября в городе ожидаются дожди, местами сильные."Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
15:56 02.10.2022
 
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки

Москвичей призвали быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, после 18.00 и в течение 3 октября в городе ожидаются дожди, местами сильные.
"Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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