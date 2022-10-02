https://ria.ru/20221002/dozhd-1820990095.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки

Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки - РИА Новости, 02.10.2022

Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки

Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:56

2022-10-02T15:56

2022-10-02T15:56

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, после 18.00 и в течение 3 октября в городе ожидаются дожди, местами сильные."Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы