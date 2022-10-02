https://ria.ru/20221002/dozhd-1820990095.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки - РИА Новости, 02.10.2022
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:56
2022-10-02T15:56
2022-10-02T15:56
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_0:149:3015:1845_1920x0_80_0_0_4ae472a5aea3c114d2dfc93d066c3354.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Москвичам нужно быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, после 18.00 и в течение 3 октября в городе ожидаются дожди, местами сильные."Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_a82f5184bd4ed562a875872a84f38af9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
Москвичей призвали быть внимательными из-за ветра и дождя в воскресенье и понедельник