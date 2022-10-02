https://ria.ru/20221002/donbass-1820935615.html

В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки

В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 02.10.2022

В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки

Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:13

2022-10-02T08:13

2022-10-02T10:40

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 1 октября до 08.00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс