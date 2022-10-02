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В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки
Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:13
2022-10-02T08:13
2022-10-02T10:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
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донбасс
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 1 октября до 08.00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
08:13 02.10.2022 (обновлено: 10:40 02.10.2022)
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки
Штаб обороны ДНР сообщил о семи погибших и десяти пострадавших при обстрелах ВСУ за сутки