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В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/donbass-1820935615.html
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 02.10.2022
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки
Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:13
2022-10-02T10:40
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 1 октября до 08.00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
08:13 02.10.2022 (обновлено: 10:40 02.10.2022)
 
В ДНР семь человек погибли при обстрелах со стороны Украины за сутки

Штаб обороны ДНР сообщил о семи погибших и десяти пострадавших при обстрелах ВСУ за сутки

© Фото : @DNR_SCKK/TelegramПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : @DNR_SCKK/Telegram
Последствия обстрела Кировского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 1 октября до 08.00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще 10 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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