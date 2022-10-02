https://ria.ru/20221002/dnr-1820988138.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Новобахмутовка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 15 снарядов за 12 минут, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:41

2022-10-02T15:41

2022-10-02T15:42

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Новобахмутовка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 15 снарядов за 12 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Очеретино – н.п. Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20221001/obstrel-1820922217.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, нато