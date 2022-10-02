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Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/dnr-1820988138.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Новобахмутовка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 15 снарядов за 12 минут, сообщает... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:41
2022-10-02T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Новобахмутовка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 15 снарядов за 12 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Очеретино – н.п. Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820922217.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, СЦКК, НАТО
15:41 02.10.2022 (обновлено: 15:42 02.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку из артиллерии калибра НАТО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Новобахмутовка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 15 снарядов за 12 минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.38 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.50 - н.п. Очеретино – н.п. Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 23:54Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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