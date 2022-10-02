ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ дважды за десять минут обстреляли Куйбышевский район Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в сумме пять снарядов калибром 155 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.39 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм... 13.48 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.