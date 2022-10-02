https://ria.ru/20221002/dnr-1820976581.html

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.10.2022

ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк

Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в сумме пять снарядов калибром 155 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:33

2022-10-02T14:33

2022-10-02T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в сумме пять снарядов калибром 155 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато