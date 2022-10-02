https://ria.ru/20221002/deti-1821036744.html

Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии

Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии - РИА Новости, 02.10.2022

Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:16

2022-10-02T21:16

2022-10-02T21:52

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

александр лукашенко

донбасс

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории.Мезенцев ранее говорил, что Союзное государство России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса. По его словам, принято решение, согласованное президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства."Уже 350 ребятишек побывали (на оздоровлении – ред.) под Минском, сейчас 350 находятся, в ближайшее время еще 350 приедут", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он уточнил, что оплату проезда, питания в дороге, взаимодействия с железными дорогами обеспечивает посткомитет СГ на фундаменте средств бюджета Союзного государства.Мезенцев также рассказал, что по линии Союзного государства планируется передача нескольких автобусов учреждениям образования Донецка и Луганска, а также набора средств интерактивного обучения.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html

донбасс

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, белоруссия, россия, союзное государство