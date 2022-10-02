Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/deti-1821036744.html
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии - РИА Новости, 02.10.2022
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:16
2022-10-02T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
александр лукашенко
донбасс
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории.Мезенцев ранее говорил, что Союзное государство России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса. По его словам, принято решение, согласованное президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства."Уже 350 ребятишек побывали (на оздоровлении – ред.) под Минском, сейчас 350 находятся, в ближайшее время еще 350 приедут", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он уточнил, что оплату проезда, питания в дороге, взаимодействия с железными дорогами обеспечивает посткомитет СГ на фундаменте средств бюджета Союзного государства.Мезенцев также рассказал, что по линии Союзного государства планируется передача нескольких автобусов учреждениям образования Донецка и Луганска, а также набора средств интерактивного обучения.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html
донбасс
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, белоруссия, россия, союзное государство
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Донбасс, Белоруссия, Россия, Союзное государство
21:16 02.10.2022 (обновлено: 21:52 02.10.2022)
 
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии

Госсекретарь СГ Мезенцев: более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории.
Мезенцев ранее говорил, что Союзное государство России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса. По его словам, принято решение, согласованное президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства.
"Уже 350 ребятишек побывали (на оздоровлении – ред.) под Минском, сейчас 350 находятся, в ближайшее время еще 350 приедут", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
Он уточнил, что оплату проезда, питания в дороге, взаимодействия с железными дорогами обеспечивает посткомитет СГ на фундаменте средств бюджета Союзного государства.
Мезенцев также рассказал, что по линии Союзного государства планируется передача нескольких автобусов учреждениям образования Донецка и Луганска, а также набора средств интерактивного обучения.
Документальный фильм Донбасс. Дети - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 19:56Культура
В Москве прошла премьера документального фильма "Донбасс. Дети"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДонбассБелоруссияРоссияСоюзное государство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала