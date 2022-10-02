https://ria.ru/20221002/deti-1821036744.html
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии - РИА Новости, 02.10.2022
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:16
2022-10-02T21:16
2022-10-02T21:52
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что более тысячи детей Донбасса пройдут оздоровление на белорусской территории.Мезенцев ранее говорил, что Союзное государство России и Белоруссии продолжит помогать детям Донбасса. По его словам, принято решение, согласованное президентами РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которое определяет помощь и гуманитарную поддержку детям Донбасса как постоянный проект Союзного государства."Уже 350 ребятишек побывали (на оздоровлении – ред.) под Минском, сейчас 350 находятся, в ближайшее время еще 350 приедут", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он уточнил, что оплату проезда, питания в дороге, взаимодействия с железными дорогами обеспечивает посткомитет СГ на фундаменте средств бюджета Союзного государства.Мезенцев также рассказал, что по линии Союзного государства планируется передача нескольких автобусов учреждениям образования Донецка и Луганска, а также набора средств интерактивного обучения.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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21:16 02.10.2022 (обновлено: 21:52 02.10.2022)
Более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии
Госсекретарь СГ Мезенцев: более тысячи детей из Донбасса пройдут оздоровление в Белоруссии