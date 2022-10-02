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В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
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В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ
Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:25
2022-10-02T15:59
в мире
франция
буркина-фасо
уагадугу
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее агентство передавало, что во второй половине дня в субботу у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов."В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре", - сообщает агентство.Отмечается, что протесты продолжались ночью на воскресенье в нескольких районах столицы Буркина-Фасо, над городом всю ночь летал военный вертолет.Ранее группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.
https://ria.ru/20221002/frantsiya-1820925778.html
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в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу, мид франции‎
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Уагадугу, МИД Франции‎
12:25 02.10.2022 (обновлено: 15:59 02.10.2022)
 
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ

France-Press: охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ

© AFP 2022Протестующие в Уагадугу, Буркина-Фасо
Протестующие в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022
Протестующие в Уагадугу, Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее агентство передавало, что во второй половине дня в субботу у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.
Протестующие у посольства Франции в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 01:36
МИД Франции осудил нападение на здание посольства страны в Буркина-Фасо
"В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре", - сообщает агентство.
Отмечается, что протесты продолжались ночью на воскресенье в нескольких районах столицы Буркина-Фасо, над городом всю ночь летал военный вертолет.
Ранее группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.
Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 19:07
Экс-глава Буркина-Фасо скрывается на базе Франции, заявили мятежники
 
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