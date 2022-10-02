https://ria.ru/20221002/burkina-faso-1820961199.html

В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ

В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022

В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ

Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:25

2022-10-02T12:25

2022-10-02T15:59

в мире

франция

буркина-фасо

уагадугу

мид франции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820988284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_769cad8004903f6b06884fd2ea202af3.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее агентство передавало, что во второй половине дня в субботу у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов."В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре", - сообщает агентство.Отмечается, что протесты продолжались ночью на воскресенье в нескольких районах столицы Буркина-Фасо, над городом всю ночь летал военный вертолет.Ранее группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.

https://ria.ru/20221002/frantsiya-1820925778.html

https://ria.ru/20221001/myatezh-1820893420.html

франция

буркина-фасо

уагадугу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу, мид франции‎