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В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ
Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:25
2022-10-02T12:25
2022-10-02T15:59
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, устроивших пожар и бросавших камни в здание дипмиссии, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее агентство передавало, что во второй половине дня в субботу у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов."В воскресенье из посольства Франции в Уагадугу был применен слезоточивый газ для разгона демонстрантов, поддерживающих самопровозглашенного путчиста Ибраима Траоре", - сообщает агентство.Отмечается, что протесты продолжались ночью на воскресенье в нескольких районах столицы Буркина-Фасо, над городом всю ночь летал военный вертолет.Ранее группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Пришедшие к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что Сандаого Дамиба скрывается на французской военной базе, где готовит "контрнаступление". МИД Франции опроверг эти данные.
https://ria.ru/20221002/frantsiya-1820925778.html
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в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу, мид франции
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Уагадугу, МИД Франции
12:25 02.10.2022 (обновлено: 15:59 02.10.2022)
В посольстве Франции в Буркина-Фасо применили слезоточивый газ, пишут СМИ
France-Press: охрана посольства Франции в Буркина-Фасо применила слезоточивый газ