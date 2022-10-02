https://ria.ru/20221002/burkina-1820989671.html

В Буркина-Фасо ситуация находится под контролем, заявили военные

В Буркина-Фасо ситуация находится под контролем, заявили военные - РИА Новости, 02.10.2022

В Буркина-Фасо ситуация находится под контролем, заявили военные

Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили, что ситуация в стране находится "под контролем", и призвали граждан... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:54

2022-10-02T15:54

2022-10-02T15:54

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Захватившие власть в Буркина-Фасо военные во главе с капитаном Ибраимом Траоре заявили, что ситуация в стране находится "под контролем", и призвали граждан прекратить "акты насилия" против посольства Франции.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня в субботу у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов. Сообщалось, что в ночь с субботу на воскресенье в нескольких районах столицы Буркина-Фасо Уагадугу продолжались протесты, над городом всю ночь летал военный вертолет."Мы информируем население о том, что ситуация находится под контролем и обстановка постепенно вернется к порядку", - отметили военные в обращении, опубликованном на странице национальной вещательной компании RTB в соцсетях.Мятежники призвали граждан сохранять спокойствие и "сдержанность", а также прекратить "акты насилия или вандализма против посольства и военной базы Франции".Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Посольство Франции в Буркина-Фасо ранее заявило, что французская армия непричастна к происходящему в стране.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.

https://ria.ru/20221002/burkina-faso-1820961199.html

https://ria.ru/20221001/burkina-faso-1820859671.html

буркина-фасо

франция

уагадугу

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в мире, буркина-фасо, франция, уагадугу, мид франции‎