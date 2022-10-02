https://ria.ru/20221002/braziliya-1821043248.html

Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно

Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно - РИА Новости, 02.10.2022

Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно

Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:39

2022-10-02T22:39

2022-10-02T22:39

в мире

бразилия

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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис."Абсолютно тихая, спокойная атмосфера", - приводит его слова портал G1.Между тем СМИ со ссылкой на данные минюста сообщает, что было зафиксировано несколько сотен нарушений, в их числе нарушение тайны голосования.В воскресенье проходят выборы президента Бразилии. За главный пост в стране борются 11 кандидатов. Участки закроются уже через час.

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820996076.html

бразилия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бразилия