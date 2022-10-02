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Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно - РИА Новости, 02.10.2022
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Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно - РИА Новости, 02.10.2022
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:39
2022-10-02T22:39
в мире
бразилия
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис."Абсолютно тихая, спокойная атмосфера", - приводит его слова портал G1.Между тем СМИ со ссылкой на данные минюста сообщает, что было зафиксировано несколько сотен нарушений, в их числе нарушение тайны голосования.В воскресенье проходят выборы президента Бразилии. За главный пост в стране борются 11 кандидатов. Участки закроются уже через час.
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в мире, бразилия
В мире, Бразилия
22:39 02.10.2022
 
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно

Высший избирательный суд Бразилии: голосование на выборах президента проходит спокойно

© AP Photo / Eraldo PeresЖенщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Eraldo Peres
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис.
"Абсолютно тихая, спокойная атмосфера", - приводит его слова портал G1.
Между тем СМИ со ссылкой на данные минюста сообщает, что было зафиксировано несколько сотен нарушений, в их числе нарушение тайны голосования.
В воскресенье проходят выборы президента Бразилии. За главный пост в стране борются 11 кандидатов. Участки закроются уже через час.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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