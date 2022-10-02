https://ria.ru/20221002/braziliya-1821043248.html
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно - РИА Новости, 02.10.2022
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:39
2022-10-02T22:39
2022-10-02T22:39
в мире
бразилия
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БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис."Абсолютно тихая, спокойная атмосфера", - приводит его слова портал G1.Между тем СМИ со ссылкой на данные минюста сообщает, что было зафиксировано несколько сотен нарушений, в их числе нарушение тайны голосования.В воскресенье проходят выборы президента Бразилии. За главный пост в стране борются 11 кандидатов. Участки закроются уже через час.
https://ria.ru/20221002/braziliya-1820996076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
Голосование на выборах президента Бразилии проходит спокойно
Высший избирательный суд Бразилии: голосование на выборах президента проходит спокойно
БРАЗИЛИА, 2 окт - РИА Новости.
Голосование на выборах президента в Бразилии проходит спокойно, сообщил
глава Высшего избирательного суда Алешандре ди Мораис.
"Абсолютно тихая, спокойная атмосфера", - приводит его слова портал G1.
Между тем СМИ со ссылкой на данные минюста сообщает, что было зафиксировано несколько сотен нарушений, в их числе нарушение тайны голосования.
В воскресенье проходят выборы президента Бразилии. За главный пост в стране борются 11 кандидатов. Участки закроются уже через час.