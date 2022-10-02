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Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе - РИА Новости, 02.10.2022
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Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе
Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе - РИА Новости, 02.10.2022
Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе
После атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые скорее всего совершили США, Вашингтон может дойти до того, что нанесет удар по... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:05
2022-10-02T21:05
запорожская аэс
северный поток
северный поток — 2
европа
болгария
в мире
сша
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые скорее всего совершили США, Вашингтон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС, предположил болгарский политик и лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Его цитирует Telegram-канал "Sputnik Дальнее зарубежье"."Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог", — заявил Костадинов.По его мнению, последствия удара будут безразличны американцам, так как они "на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана".Костадинов публично выступал против вмешательства Болгарии в российско-украинский конфликт путем оказания военной помощи Киеву.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.Работа "Северного потока" приостановилась с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.
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запорожская аэс, северный поток, северный поток — 2, европа, болгария, в мире, сша
Запорожская АЭС, Северный поток, Северный поток — 2, Европа, Болгария, В мире, США
21:05 02.10.2022
 
Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе

Болгарский политик Костадинов: США могут ударить по ЗАЭС вслед за "Северными потоками"

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar Kyosemarliev
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые скорее всего совершили США, Вашингтон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС, предположил болгарский политик и лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Его цитирует Telegram-канал "Sputnik Дальнее зарубежье".
"Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог", — заявил Костадинов.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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По его мнению, последствия удара будут безразличны американцам, так как они "на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана".
Костадинов публично выступал против вмешательства Болгарии в российско-украинский конфликт путем оказания военной помощи Киеву.
Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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В США спрогнозировали реакцию России на атаку на "Северные потоки"
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.
Работа "Северного потока" приостановилась с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.
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