https://ria.ru/20221002/bolgariya-1821035504.html

Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе

Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе - РИА Новости, 02.10.2022

Болгарский политик испугался новых ударов США по Европе

После атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые скорее всего совершили США, Вашингтон может дойти до того, что нанесет удар по... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:05

2022-10-02T21:05

2022-10-02T21:05

запорожская аэс

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. После атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", которые скорее всего совершили США, Вашингтон может дойти до того, что нанесет удар по Запорожской АЭС, предположил болгарский политик и лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Его цитирует Telegram-канал "Sputnik Дальнее зарубежье"."Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог", — заявил Костадинов.По его мнению, последствия удара будут безразличны американцам, так как они "на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана".Костадинов публично выступал против вмешательства Болгарии в российско-украинский конфликт путем оказания военной помощи Киеву.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно: США, Украина и Польша.Работа "Северного потока" приостановилась с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

https://ria.ru/20221002/potok-1821009099.html

https://ria.ru/20221002/potok-1820932309.html

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

запорожская аэс, северный поток, северный поток — 2, европа, болгария, в мире, сша