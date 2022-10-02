20:36 02.10.2022 (обновлено: 20:54 02.10.2022)
Экзитпол: партия экс-премьера Болгарии одерживает победу на выборах
Экзитпол: партия экс-премьера Болгарии Борисова одерживает победу на парламентских выборах
© AP Photo / Visar KryeziuБойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ одерживает победу на внеочередных парламентских выборах, сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на данные экзитпола, проведенного социологическим агентством Alpha Research.
Как показал опрос, коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,5 процента голосов. За ней следует партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены" с 19,9 процента голосов.
Вчера, 00:41Процедура выборов парламента Болгарии
Ожидается, что в парламент пройдут те же коалиции, которые были в прошлом составе.
Как отмечает издание, выступающая за поддержание связей с Россией партия "Возрождение" набирает позиции и получает около десяти процентов голосов.
В конце июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства во главе с Кирилом Петковым. Попытки сформировать новый кабмин завершились неудачей. Бывший премьер, в свою очередь, возложил ответственность за произошедшее на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что он устал и начал заговариваться.
В прошлом году в Болгарии три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
5 июля, 08:00"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии