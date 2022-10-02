https://ria.ru/20221002/bolgariya-1821032033.html

Экзитпол: партия экс-премьера Болгарии одерживает победу на выборах

Экзитпол: партия экс-премьера Болгарии одерживает победу на выборах - РИА Новости, 02.10.2022

Экзитпол: партия экс-премьера Болгарии одерживает победу на выборах

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ одерживает победу на внеочередных парламентских выборах, сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T20:36

2022-10-02T20:36

2022-10-02T20:54

в мире

бойко борисов

кирил петков

болгария

россия

элеонора митрофанова

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ одерживает победу на внеочередных парламентских выборах, сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на данные экзитпола, проведенного социологическим агентством Alpha Research.Как показал опрос, коалиция партий ГЕРБ и "Союз демократических сил" (СДС) набирает 25,5 процента голосов. За ней следует партия ушедшего в отставку премьера Кирила Петкова "Продолжаем перемены" с 19,9 процента голосов.Ожидается, что в парламент пройдут те же коалиции, которые были в прошлом составе.Как отмечает издание, выступающая за поддержание связей с Россией партия "Возрождение" набирает позиции и получает около десяти процентов голосов.В конце июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства во главе с Кирилом Петковым. Попытки сформировать новый кабмин завершились неудачей. Бывший премьер, в свою очередь, возложил ответственность за произошедшее на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Петкова, заявила, что он устал и начал заговариваться.В прошлом году в Болгарии три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бойко борисов, кирил петков, болгария, россия, элеонора митрофанова