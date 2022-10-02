https://ria.ru/20221002/blagotvoritelnost-1820949585.html

Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам

Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам - РИА Новости, 02.10.2022

Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам

Более 200 тысяч предметов передали москвичи школьникам из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T10:47

2022-10-02T10:47

2022-10-02T10:48

общество

луганская народная республика

москва

образование

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152756/04/1527560458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8902ce4874f80c0d99875b191e2bc7c8.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч предметов передали москвичи школьникам из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции "Соберем ребенка в школу", сообщается на сайте мэра Москвы."Горожане помогли собрать к новому учебному году школьников из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных республик, которые будут учиться вдали от дома. Добрая акция "Соберем ребенка в школу" нашла отклик в сердцах большого количества горожан и столичных организаций. Всего в пункты сбора принесли более 200 тысяч канцелярских товаров, школьной формы, книг и других предметов для школьников", - говорится в сообщении.Отмечается, что свыше 130 организаций приняли участие в благотворительной акции: школы, вузы, ссузы, некоммерческие организации, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и городские структуры. Кроме того, с 2021 года общий сбор увеличился почти в 12 раз благодаря новым точки приема школьных предметов.

https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html

луганская народная республика

москва

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, луганская народная республика, москва, образование, донецкая народная республика