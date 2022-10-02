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Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам
Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам - РИА Новости, 02.10.2022
Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам
Более 200 тысяч предметов передали москвичи школьникам из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T10:47
2022-10-02T10:47
2022-10-02T10:48
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москва
образование
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч предметов передали москвичи школьникам из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции "Соберем ребенка в школу", сообщается на сайте мэра Москвы."Горожане помогли собрать к новому учебному году школьников из малообеспеченных семей, социальных учреждений столицы, а также детей из Донецкой и Луганской народных республик, которые будут учиться вдали от дома. Добрая акция "Соберем ребенка в школу" нашла отклик в сердцах большого количества горожан и столичных организаций. Всего в пункты сбора принесли более 200 тысяч канцелярских товаров, школьной формы, книг и других предметов для школьников", - говорится в сообщении.Отмечается, что свыше 130 организаций приняли участие в благотворительной акции: школы, вузы, ссузы, некоммерческие организации, представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и городские структуры. Кроме того, с 2021 года общий сбор увеличился почти в 12 раз благодаря новым точки приема школьных предметов.
https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html
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общество, луганская народная республика, москва, образование, донецкая народная республика
Общество, Луганская Народная Республика, Москва, Образование, Донецкая Народная Республика
10:47 02.10.2022 (обновлено: 10:48 02.10.2022)
Москвичи передали более 200 тысяч предметов нуждающимся школьникам
Москвичи передали более 200 тысяч предметов школьникам из малообеспеченных семей