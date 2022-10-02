https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html
Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков
Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков - РИА Новости, 02.10.2022
Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков
Минобороны показало видео из учебного центра в Южном военном округе, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T05:10
2022-10-02T05:10
2022-10-02T09:52
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости. Минобороны показало видео из учебного центра в Южном военном округе, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации.На кадрах с полигона можно видеть, как военнослужащие подносят боеприпасы для БТР-82А, загружают их в специальный отсек и ведут стрельбу.На занятиях бойцы изучают основные узлы и агрегаты современных образцов вооружения, совершенствуют навыки в вождении техники и учатся стрелять из штатного оружия.Обучение проходит под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html
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Кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков
Обучение мобилизованных наводчиков и механиков. Видео Минобороны
2022-10-02T05:10
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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
2022-10-02T05:10
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
05:10 02.10.2022 (обновлено: 09:52 02.10.2022)
Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков
Минобороны России показало кадры обучения мобилизованных наводчиков-операторов и механиков