https://ria.ru/20221002/bezopasnost-1820930956.html

Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков

Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков - РИА Новости, 02.10.2022

Минобороны показало кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков

Минобороны показало видео из учебного центра в Южном военном округе, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T05:10

2022-10-02T05:10

2022-10-02T09:52

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости. Минобороны показало видео из учебного центра в Южном военном округе, где проходят подготовку призванные в рамках частичной мобилизации.На кадрах с полигона можно видеть, как военнослужащие подносят боеприпасы для БТР-82А, загружают их в специальный отсек и ведут стрельбу.На занятиях бойцы изучают основные узлы и агрегаты современных образцов вооружения, совершенствуют навыки в вождении техники и учатся стрелять из штатного оружия.Обучение проходит под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

россия

украина

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Кадры обучения мобилизованных наводчиков и механиков Обучение мобилизованных наводчиков и механиков. Видео Минобороны 2022-10-02T05:10 true PT0M46S

"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-02T05:10 true PT2M53S

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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность