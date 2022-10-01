Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/zemletryasenie-1820800149.html
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 01.10.2022
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:40
2022-10-01T08:40
россия
сахалин
сахалинская область
происшествия
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471044_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_f77d352c4433ec57917efb847add38c1.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 мск). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли ощутить жители Ногликского района. В настоящее время специалисты занимаются опросом населения по ощутимости.
https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html
россия
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_269d719a2c75072f3b90e92c675a95bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалин, сахалинская область, происшествия, южно-сахалинск
Россия, Сахалин, Сахалинская область, Происшествия, Южно-Сахалинск
08:40 01.10.2022
 
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМаяк у захода в южный порт Холмска
Маяк у захода в южный порт Холмска - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Маяк у захода в южный порт Холмска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 мск). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли ощутить жители Ногликского района. В настоящее время специалисты занимаются опросом населения по ощутимости.
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 12:32
У Курильских островов произошли четыре землетрясения
 
РоссияСахалинСахалинская областьПроисшествияЮжно-Сахалинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала