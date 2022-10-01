https://ria.ru/20221001/zemletryasenie-1820800149.html

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 01.10.2022

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:40

2022-10-01T08:40

2022-10-01T08:40

россия

сахалин

сахалинская область

происшествия

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 мск). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли ощутить жители Ногликского района. В настоящее время специалисты занимаются опросом населения по ощутимости.

https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html

россия

сахалин

сахалинская область

южно-сахалинск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сахалин, сахалинская область, происшествия, южно-сахалинск