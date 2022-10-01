https://ria.ru/20221001/zemletryasenie-1820800149.html
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 01.10.2022
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:40
2022-10-01T08:40
2022-10-01T08:40
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сахалин
сахалинская область
происшествия
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи в субботу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 мск). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, подземные толчки силой до 3-4 баллов могли ощутить жители Ногликского района. В настоящее время специалисты занимаются опросом населения по ощутимости.
https://ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814206959.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалин, сахалинская область, происшествия, южно-сахалинск
Россия, Сахалин, Сахалинская область, Происшествия, Южно-Сахалинск
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6