https://ria.ru/20221001/zaporozhe-1820869991.html

В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных

В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022

В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных

Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:54

2022-10-01T16:54

2022-10-01T17:33

специальная военная операция на украине

запорожье

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html

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запорожье, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины