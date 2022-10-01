Рейтинг@Mail.ru
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/zaporozhe-1820869991.html
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных
Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:54
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816798615_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_76061e47710fb66205ce1b0bb4193395.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816798615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf5089b24fd523464abb391b99b17a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
16:54 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
 
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных

В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных и две РСЗО HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии
Военнослужащий Росгвардии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
16:12Специальная военная операция на Украине
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала