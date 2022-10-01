https://ria.ru/20221001/zaporozhe-1820869991.html
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных - РИА Новости, 01.10.2022
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных
Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:54
2022-10-01T16:54
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816798615_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_76061e47710fb66205ce1b0bb4193395.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816798615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf5089b24fd523464abb391b99b17a96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
16:54 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных
В районе Запорожья уничтожены до 60 украинских военных и две РСЗО HIMARS