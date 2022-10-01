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В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома - РИА Новости, 01.10.2022
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В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома
В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома - РИА Новости, 01.10.2022
В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома
Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии нанесли ракетный удар,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:11
2022-10-01T18:44
херсонская область
херсон
происшествия
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ХЕРСОН, 1 окт — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии нанесли ракетный удар, передает корреспондент РИА Новости.Задержанным оказался майор полиции Владимир Великосельский, начальник отдела материально-технического обеспечения областного главка МВД. По его словам, он был уверен, что в доме, координаты которого он передал, проживали сотрудники полиции."Незадолго до того, как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский. Он занимает должность замначальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в городе Херсоне, на данный момент он в Херсоне отсутствует, находится на подконтрольной Украине территории. Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции", — сказал Великосельский на допросе.Он добавил, что отметил дом на картах Google и скинул координаты сотруднику украинской спецслужбы в мессенджере. Через несколько дней по дому нанесли удар."Я боялся за свою жизнь, потому что на территории Херсона работают разные группы, которые пытаются убить действующих сотрудников полиции, а также людей, которые сейчас представляют власти города Херсона", — пояснил свою мотивацию задержанный наводчик.По его словам, денег за это он не получал.Он признался также, что представитель украинской спецслужбы просил его передать список личного состава херсонского ГУ МВД, но это задание он выполнить не смог, поскольку такой информацией не обладал.Второго сентября ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Херсоне из РСЗО HIMARS. В здание попали четыре ракеты, при этом два человека погибли, четверо получили ранения.
https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820810554.html
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херсонская область , херсон, происшествия
Херсонская область , Херсон, Происшествия
17:11 01.10.2022 (обновлено: 18:44 01.10.2022)
 
В Херсоне задержали наводчика ВСУ, передавшего координаты жилого дома

В Херсоне задержали наводчика, передавшего ВСУ координаты дома, по которому нанесли удар

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 1 окт — РИА Новости. Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинским спецслужбам координаты дома, по которому впоследствии нанесли ракетный удар, передает корреспондент РИА Новости.
Задержанным оказался майор полиции Владимир Великосельский, начальник отдела материально-технического обеспечения областного главка МВД. По его словам, он был уверен, что в доме, координаты которого он передал, проживали сотрудники полиции.
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"Незадолго до того, как в этот дом попала ракета, на меня вышел мой бывший коллега, с которым я раньше работал в полиции, Олег Раевский. Он занимает должность замначальника отдела внутренней безопасности украинской полиции в городе Херсоне, на данный момент он в Херсоне отсутствует, находится на подконтрольной Украине территории. Он попросил меня скинуть координаты вот этого дома, где проживали сотрудники полиции", — сказал Великосельский на допросе.
Он добавил, что отметил дом на картах Google и скинул координаты сотруднику украинской спецслужбы в мессенджере. Через несколько дней по дому нанесли удар.
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"Я боялся за свою жизнь, потому что на территории Херсона работают разные группы, которые пытаются убить действующих сотрудников полиции, а также людей, которые сейчас представляют власти города Херсона", — пояснил свою мотивацию задержанный наводчик.
По его словам, денег за это он не получал.
Он признался также, что представитель украинской спецслужбы просил его передать список личного состава херсонского ГУ МВД, но это задание он выполнить не смог, поскольку такой информацией не обладал.
Второго сентября ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Херсоне из РСЗО HIMARS. В здание попали четыре ракеты, при этом два человека погибли, четверо получили ранения.
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