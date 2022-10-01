https://ria.ru/20221001/yaponiya-1820785234.html

В Японии заявили, что из КНДР было запущено по меньшей мере два снаряда

В Японии заявили, что из КНДР было запущено по меньшей мере два снаряда - РИА Новости, 01.10.2022

В Японии заявили, что из КНДР было запущено по меньшей мере два снаряда

Береговая охрана Японии сообщила, что по меньшей мере два снаряда были запущены из КНДР, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:46

2022-10-01T01:46

2022-10-01T01:47

в мире

япония

южная корея

японское море

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что по меньшей мере два снаряда были запущены из КНДР, передает агентство Франс Пресс.Ранее в субботу южнокорейское информационное агентство Рёнхап передавало, что Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря.В четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

япония

южная корея

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, южная корея, японское море