01:46 01.10.2022 (обновлено: 01:47 01.10.2022)
В Японии заявили, что из КНДР было запущено по меньшей мере два снаряда
Береговая охрана Японии заявила, что из КНДР было запущено по меньшей мере два снаряда
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что по меньшей мере два снаряда были запущены из КНДР, передает агентство Франс Пресс.
"Береговая охрана заявила, что по меньшей мере два снаряда было пущено из Северной Кореи", - передает агентство.
Ранее в субботу южнокорейское информационное агентство Рёнхап передавало, что Южная Корея снова фиксирует пуски северокорейских баллистических ракет в сторону Японского моря.
В четверг и в среду КНДР также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 50-30 километров с дальностью 300-350 километров.
В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты - впервые с 5 июня этого года.
Нынешние северокорейские ракетные пуски проводятся на фоне противолодочных учений Южной Кореи, США и Японии.
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