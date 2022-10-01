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В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса - РИА Новости, 01.10.2022
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В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса
В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса - РИА Новости, 01.10.2022
В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса
Вступление Украины в НАТО будет иметь губительные последствия для альянса - он неминуемо распадется, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:06
2022-10-01T07:08
в мире
михаил шеремет
владимир зеленский
украина
россия
нато
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь губительные последствия для альянса - он неминуемо распадется, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке."Ничего для нас странного и удивительного в этом нет. Эти заявления нас не пугают. А вот для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки. Расширение НАТО за счет Украины будет нести уже прямую угрозу Российской Федерации, с которой наша страна мириться не намерена. Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счет решить свои задачи", - сказал Шеремет.По его словам, спасти Украину может не вступление в НАТО, а полная капитуляция и переговоры с Россией.
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в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, украина, россия, нато, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Украина, Россия, НАТО, Госдума РФ
07:06 01.10.2022 (обновлено: 07:08 01.10.2022)
 
В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса

Депутат Шеремет заявил, что если Украина вступит в НАТО, то альянс распадется на кусочки

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь губительные последствия для альянса - он неминуемо распадется, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
"Ничего для нас странного и удивительного в этом нет. Эти заявления нас не пугают. А вот для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки. Расширение НАТО за счет Украины будет нести уже прямую угрозу Российской Федерации, с которой наша страна мириться не намерена. Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счет решить свои задачи", - сказал Шеремет.
По его словам, спасти Украину может не вступление в НАТО, а полная капитуляция и переговоры с Россией.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
03:39
СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США
 
В миреМихаил ШереметВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияНАТОГосдума РФ
 
 
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