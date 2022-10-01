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В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса

В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса - РИА Новости, 01.10.2022

В Госдуме назвали возможное членство Украины в НАТО губительным для альянса

Вступление Украины в НАТО будет иметь губительные последствия для альянса - он неминуемо распадется, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T07:06

2022-10-01T07:06

2022-10-01T07:08

в мире

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО будет иметь губительные последствия для альянса - он неминуемо распадется, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке."Ничего для нас странного и удивительного в этом нет. Эти заявления нас не пугают. А вот для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки. Расширение НАТО за счет Украины будет нести уже прямую угрозу Российской Федерации, с которой наша страна мириться не намерена. Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счет решить свои задачи", - сказал Шеремет.По его словам, спасти Украину может не вступление в НАТО, а полная капитуляция и переговоры с Россией.

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Максим Горбачев

в мире, михаил шеремет, владимир зеленский, украина, россия, нато, госдума рф