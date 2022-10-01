https://ria.ru/20221001/voyska-1820806926.html
Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск
Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск - РИА Новости, 01.10.2022
Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск
Президент Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:41
2022-10-01T09:41
2022-10-01T11:08
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, сообщается на сайте Кремля.В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности России, надежно стояли на страже ее суверенитета и независимости, защищали неотъемлемое право народа на мирную жизнь и созидательный труд. "В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства", — говорится в поздравлении.Кроме того, Путин отметил, что нынешний состав Сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников, что проявилось во время специальной военной операции на Украине — некоторым формированиям заслуженно присвоили почетное наименование "гвардейские".Глава государства пожелал военнослужащим успехов и всего самого доброго.День Сухопутных войск России установлен указом президента в 2006 году и ежегодно отмечается 1 октября. Их история восходит к временам Ивана Грозного — 1 октября 1550 года царь издал указ, по которому в Москву была созвана тысяча "служилых людей", созданы стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба, а артиллерия выделена в самостоятельный род войск. Так появилось первое постоянное войско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии.Современные Сухопутные войска — это наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов России. В их состав входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
https://ria.ru/20220930/podgotovka-1820479252.html
https://ria.ru/20221001/sukhoputnye-1820264510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
09:41 01.10.2022 (обновлено: 11:08 01.10.2022)
Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск
Президент Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил
российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск, сообщается на сайте Кремля.
В поздравительной телеграмме глава государства подчеркнул, что Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности России, надежно стояли на страже ее суверенитета и независимости, защищали неотъемлемое право народа на мирную жизнь и созидательный труд.
"В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства", — говорится в поздравлении.
Кроме того, Путин отметил, что нынешний состав Сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников, что проявилось во время специальной военной операции на Украине — некоторым формированиям заслуженно присвоили почетное наименование "гвардейские".
Глава государства пожелал военнослужащим успехов и всего самого доброго.
День Сухопутных войск России установлен указом президента в 2006 году и ежегодно отмечается 1 октября.
Их история восходит к временам Ивана Грозного — 1 октября 1550 года царь издал указ, по которому в Москву была созвана тысяча "служилых людей", созданы стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба, а артиллерия выделена в самостоятельный род войск. Так появилось первое постоянное войско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии.
Современные Сухопутные войска — это наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных сил, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов России. В их состав входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.