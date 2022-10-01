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Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/ustanovka-1820870453.html
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области - РИА Новости, 01.10.2022
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области
ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:56
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской областях, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221001/vks-1820871352.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
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россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс)
16:56 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
 
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области

Российские силы уничтожили украинскую установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области

© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской областях, заявили в субботу в Минобороны России.
"Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявили в Минобороны.
Обломок сбитого украинского штурмовика - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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