https://ria.ru/20221001/ustanovka-1820870453.html

Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области

Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области - РИА Новости, 01.10.2022

Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области

ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:56

2022-10-01T16:56

2022-10-01T17:33

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской областях, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221001/vks-1820871352.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс)