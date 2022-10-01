https://ria.ru/20221001/ustanovka-1820870453.html
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области - РИА Новости, 01.10.2022
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области
ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:56
2022-10-01T16:56
2022-10-01T17:33
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пусковую установку украинского комплекса ПВО "Бук-М1" в Запорожской области, а также 4 склада с боеприпасами в ДНР, Николаевской и Запорожской областях, заявили в субботу в Минобороны России."Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Краматорск, Дружковка Донецкой Народной Республики, Калиновка Николаевской области, а также в районе населенного пункта Григоровка Запорожской области пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221001/vks-1820871352.html
россия
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Бук (зенитный ракетный комплекс)
16:56 01.10.2022 (обновлено: 17:33 01.10.2022)
Российские силы уничтожили установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области
Российские силы уничтожили украинскую установку ЗРК "БУК-М1" в Запорожской области