https://ria.ru/20221001/ubiiystvo-1820844351.html
В Москве мужчина убил жену и покончил с собой
В Москве мужчина убил жену и покончил с собой - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве мужчина убил жену и покончил с собой
Мужчина в ходе ссоры зарезал супругу, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:42
2022-10-01T14:42
2022-10-01T14:42
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры зарезал супругу, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, утром 1 октября в квартире дома на улице Академика Скрябина было обнаружено тело женщины 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями тела.Предварительно следствие полагает, что ее супруг 1985 года рождения приехал в их съёмную квартиру и в ходе ссоры несколько раз ударил жену ножом. После этого он отправил сообщение о случившемся родственнику и покончил с собой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html
https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина убил жену и покончил с собой
Мужчина зарезал жену и покончил с собой в квартире на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры зарезал супругу, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, утром 1 октября в квартире дома на улице Академика Скрябина было обнаружено тело женщины 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями тела.
Предварительно следствие полагает, что ее супруг 1985 года рождения приехал в их съёмную квартиру и в ходе ссоры несколько раз ударил жену ножом. После этого он отправил сообщение о случившемся родственнику и покончил с собой.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.