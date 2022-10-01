https://ria.ru/20221001/ubiiystvo-1820844351.html

В Москве мужчина убил жену и покончил с собой

В Москве мужчина убил жену и покончил с собой - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве мужчина убил жену и покончил с собой

Мужчина в ходе ссоры зарезал супругу, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:42

2022-10-01T14:42

2022-10-01T14:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе ссоры зарезал супругу, а после покончил с собой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, утром 1 октября в квартире дома на улице Академика Скрябина было обнаружено тело женщины 1993 года рождения с множественными колото-резаными ранениями тела.Предварительно следствие полагает, что ее супруг 1985 года рождения приехал в их съёмную квартиру и в ходе ссоры несколько раз ударил жену ножом. После этого он отправил сообщение о случившемся родственнику и покончил с собой."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи. Мужчине посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html

https://ria.ru/20220511/prestuplenie-1787816231.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)