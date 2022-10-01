https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html

Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана

Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана - РИА Новости, 01.10.2022

Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана

Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками колонны на выезде в освобожденную часть Запорожской области выросло до 30, ранены 88, заявил член РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:06

2022-10-01T22:06

2022-10-01T22:06

специальная военная операция на украине

владимир рогов

владимир путин

владимир зеленский

красный лиман

херсонская область

украина

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками колонны на выезде в освобожденную часть Запорожской области выросло до 30, ранены 88, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов; из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в российском Минобороны; ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных, также сообщили в Минобороны РФ.Ход операцииВ связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.Украинские войска на южном направлении несут тяжелые потери, боеприпасов не хватает, подкрепление не приходит, бойцы винят в ситуации начальство, свидетельствует оказавшаяся в распоряжении РИА Новости запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады украинских войск, которая участвовала в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре.Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России.Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.Освобожденные территорииЧисло погибших в результате украинского удара по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По словам источника, женщина работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России первому замглавы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему в результате украинского обстрела. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинской стороне координаты дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам задержанного, он был уверен, что в жилом доме, координаты которого он передал украинским спецслужбам, проживали сотрудники полиции Херсонской области.Ситуация на УкраинеВладимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте. В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820812042.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир рогов, владимир путин, владимир зеленский, красный лиман, херсонская область , украина, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины