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Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html
Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана
Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана - РИА Новости, 01.10.2022
Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана
Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками колонны на выезде в освобожденную часть Запорожской области выросло до 30, ранены 88, заявил член РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:06
2022-10-01T22:06
специальная военная операция на украине
владимир рогов
владимир путин
владимир зеленский
красный лиман
херсонская область
украина
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками колонны на выезде в освобожденную часть Запорожской области выросло до 30, ранены 88, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов; из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в российском Минобороны; ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных, также сообщили в Минобороны РФ.Ход операцииВ связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.Украинские войска на южном направлении несут тяжелые потери, боеприпасов не хватает, подкрепление не приходит, бойцы винят в ситуации начальство, свидетельствует оказавшаяся в распоряжении РИА Новости запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады украинских войск, которая участвовала в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре.Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России.Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.Освобожденные территорииЧисло погибших в результате украинского удара по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По словам источника, женщина работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России первому замглавы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему в результате украинского обстрела. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинской стороне координаты дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам задержанного, он был уверен, что в жилом доме, координаты которого он передал украинским спецслужбам, проживали сотрудники полиции Херсонской области.Ситуация на УкраинеВладимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте. В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, владимир путин, владимир зеленский, красный лиман, херсонская область , украина, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Красный Лиман, Херсонская область , Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
22:06 01.10.2022
 
Спецоперация, 1 октября: союзные войска отошли от Красного Лимана

Союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками колонны на выезде в освобожденную часть Запорожской области выросло до 30, ранены 88, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов; из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в российском Минобороны; ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных, также сообщили в Минобороны РФ.

Ход операции

В связи с угрозой окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Также было отмечено, что массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад войск Украины на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Украинские войска на южном направлении несут тяжелые потери, боеприпасов не хватает, подкрепление не приходит, бойцы винят в ситуации начальство, свидетельствует оказавшаяся в распоряжении РИА Новости запись радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады украинских войск, которая участвовала в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российские ВКС высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 65-й механизированной бригады украинских войск в районе города Запорожье уничтожили до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны России.
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.

Освобожденные территории

Число погибших в результате украинского удара по колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области возросло до 30, ранены 88, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
Задержана корректировщица огня украинских войск в ЛНР, ей может грозить лишение свободы на 20 лет, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. По словам источника, женщина работала в паре с Алексеем Байовым. По их наводке украинские войска обстреляли Новоайдар из РСЗО HIMARS 21 сентября. В результате обстрела один мирный житель погиб, другой ранен. Был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под обстрелы попали и были разрушены зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль. Повреждено четыре жилых дома.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России первому замглавы Херсонской администрации Алексею Катериничеву, погибшему в результате украинского обстрела. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российские силовики задержали в Херсоне сотрудника МВД, который передал украинской стороне координаты дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар, сообщил корреспондент РИА Новости. По словам задержанного, он был уверен, что в жилом доме, координаты которого он передал украинским спецслужбам, проживали сотрудники полиции Херсонской области.

Ситуация на Украине

Владимир Зеленский подписал указ, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва, соответствующий документ опубликован на его сайте. В декабре 2021 года Зеленский подписал указ, который определял порядок и сроки увольнения в запас срочников и сроки проведения очередных призывов в 2022 году. Согласно документу, призыв в 2022 году должен был проводиться в апреле-июне и октябре-декабре. Военнослужащие, прошедшие срочную службу, должны были также уйти в запас в апреле-июне и октябре-декабре.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 10:25
Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговВладимир ПутинВладимир ЗеленскийКрасный ЛиманХерсонская областьУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
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