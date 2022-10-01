https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820872697.html
Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка
Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка - РИА Новости, 01.10.2022
Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка
Уже более 5,2 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:05
2022-10-01T17:05
2022-10-01T17:34
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уже более 5,2 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5203 танка и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
17:05 01.10.2022 (обновлено: 17:34 01.10.2022)
Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка
Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка и других бронемашин