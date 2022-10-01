https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820872697.html

Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка

Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка - РИА Новости, 01.10.2022

Российские силы за время спецоперации уничтожили 5203 украинских танка

Уже более 5,2 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:05

2022-10-01T17:05

2022-10-01T17:34

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уже более 5,2 тысячи украинских танков и других боевых бронированных машин уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2126 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5203 танка и других боевых бронированных машин, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3441 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6025 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869658.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины