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Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными - РИА Новости, 01.10.2022
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:58
2022-10-01T17:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:58 01.10.2022 (обновлено: 17:35 01.10.2022)
 
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными

Минобороны России: Киев в районе Новополя потерял более ста убитых и раненых националистов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации
Работа расчета артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости
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Работа расчета артиллерии ВС РФ в ходе спецоперации . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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