https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820871177.html
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными - РИА Новости, 01.10.2022
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:58
2022-10-01T16:58
2022-10-01T17:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:58 01.10.2022 (обновлено: 17:35 01.10.2022)
Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными
Минобороны России: Киев в районе Новополя потерял более ста убитых и раненых националистов