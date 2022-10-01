https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820871177.html

Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными

Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными - РИА Новости, 01.10.2022

Киев потерял в районе Новополя более ста националистов убитыми и ранеными

Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:58

2022-10-01T16:58

2022-10-01T17:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили более ста националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей в районе Новополь ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В районе Новополь Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)