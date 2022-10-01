https://ria.ru/20221001/sobyanin-1820813353.html

Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей

Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2022

Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения с Международным днем пожилых людей, назвав их гордостью и радостью, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:45

2022-10-01T10:45

2022-10-01T10:45

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения с Международным днем пожилых людей, назвав их гордостью и радостью, сообщается на сайте мэра столицы."Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь - нам с вами всегда тепло и уютно. Мы благодарны вам за гостеприимство и всегдашнюю готовность помочь. Мы сами берем с вас пример и учим детей быть похожими на вас. Пусть ваша жизнь, дорогие мои, будет наполнена светом и добром. Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые близкие люди", - говорится в поздравлении.Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

https://ria.ru/20220814/stroiteli-1809473494.html

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общество, сергей собянин, москва