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Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей
Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2022
Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения с Международным днем пожилых людей, назвав их гордостью и радостью, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:45
2022-10-01T10:45
2022-10-01T10:45
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения с Международным днем пожилых людей, назвав их гордостью и радостью, сообщается на сайте мэра столицы."Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь - нам с вами всегда тепло и уютно. Мы благодарны вам за гостеприимство и всегдашнюю готовность помочь. Мы сами берем с вас пример и учим детей быть похожими на вас. Пусть ваша жизнь, дорогие мои, будет наполнена светом и добром. Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые близкие люди", - говорится в поздравлении.Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.
https://ria.ru/20220814/stroiteli-1809473494.html
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин поздравил москвичей старшего поколения с днем пожилых людей
Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения с Международным днем пожилых людей