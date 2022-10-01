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В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 01.10.2022
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В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2"
В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 01.10.2022
В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2"
В России началось производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:30
2022-10-01T17:30
в мире
россия
венгрия
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. В России началось производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Пока в Пакше (городе - ред.) продолжаются земляные работы, в России началось производство корпусов реакторов. Эти элементы по сути являются сердцем атомной электростанции, так как здесь будет происходить регулируемая цепная реакция, которая будет обеспечивать энергию в ходе работы", - написал Сийярто в соцсетях.Сийярто отметил, что от управления по атомной энергетике были получены "все разрешения на производство 330-тонных элементов высотой более 11 метров, венгерские специалисты также провели необходимые испытания, были соблюдены все условия для изготовления корпусов реакторов и первый этап работы – ковка".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html
https://ria.ru/20220907/stroitelstvo-1814995634.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
17:30 01.10.2022
 
В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2"

Глава МИД Венгрии Сийярто: в России началось производство корпусов реакторов для "Пакш-2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. В России началось производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Пока в Пакше (городе - ред.) продолжаются земляные работы, в России началось производство корпусов реакторов. Эти элементы по сути являются сердцем атомной электростанции, так как здесь будет происходить регулируемая цепная реакция, которая будет обеспечивать энергию в ходе работы", - написал Сийярто в соцсетях.
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Западные партнеры готовы работать по "Пакш-2", заявили в "Росатоме"
Сийярто отметил, что от управления по атомной энергетике были получены "все разрешения на производство 330-тонных элементов высотой более 11 метров, венгерские специалисты также провели необходимые испытания, были соблюдены все условия для изготовления корпусов реакторов и первый этап работы – ковка".
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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