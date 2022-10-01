https://ria.ru/20221001/reaktory-1820876314.html

В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2"

В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 01.10.2022

В России началось производство корпусов реакторов для АЭС "Пакш-2"

В России началось производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:30

2022-10-01T17:30

2022-10-01T17:30

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петер сийярто

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. В России началось производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Пока в Пакше (городе - ред.) продолжаются земляные работы, в России началось производство корпусов реакторов. Эти элементы по сути являются сердцем атомной электростанции, так как здесь будет происходить регулируемая цепная реакция, которая будет обеспечивать энергию в ходе работы", - написал Сийярто в соцсетях.Сийярто отметил, что от управления по атомной энергетике были получены "все разрешения на производство 330-тонных элементов высотой более 11 метров, венгерские специалисты также провели необходимые испытания, были соблюдены все условия для изготовления корпусов реакторов и первый этап работы – ковка".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html

https://ria.ru/20220907/stroitelstvo-1814995634.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"