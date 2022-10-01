https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820873228.html

Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"

Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"

В Москве назвали "борьбой лис за права кур" предложенную Лондоном помощь Дании в расследовании аварии на "Северных потоках". РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:07

2022-10-01T17:07

2022-10-01T17:07

в мире

мария захарова

лиз трасс

метте фредериксен

дания

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siemens

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве назвали "борьбой лис за права кур" предложенную Лондоном помощь Дании в расследовании аварии на "Северных потоках"."Борьба лис за права кур", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о помощи Лондона в расследовании терактов на "Северных потоках".В субботу на Даунинг-стрит сообщили, что Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках". Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820788199.html

https://ria.ru/20221001/britaniya-1820785070.html

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