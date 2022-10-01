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Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"
Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"
В Москве назвали "борьбой лис за права кур" предложенную Лондоном помощь Дании в расследовании аварии на "Северных потоках". РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:07
2022-10-01T17:07
в мире
мария захарова
лиз трасс
метте фредериксен
дания
лондон
великобритания
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве назвали "борьбой лис за права кур" предложенную Лондоном помощь Дании в расследовании аварии на "Северных потоках"."Борьба лис за права кур", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о помощи Лондона в расследовании терактов на "Северных потоках".В субботу на Даунинг-стрит сообщили, что Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках". Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
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в мире, мария захарова, лиз трасс, метте фредериксен, дания, лондон, великобритания, siemens, северный поток, северный поток — 2
В мире, Мария Захарова, Лиз Трасс, Метте Фредериксен, Дания, Лондон, Великобритания, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2
17:07 01.10.2022
 
Захарова охарактеризовала расследование Британии на "Северных потоках"

Захарова назвала "борьбой лис за права кур" расследование Западом ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Москве назвали "борьбой лис за права кур" предложенную Лондоном помощь Дании в расследовании аварии на "Северных потоках".
"Борьба лис за права кур", - написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о помощи Лондона в расследовании терактов на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
17:01
"Плакать или кричать". Вучич отреагировал на взрывы на "Северных потоках"
В субботу на Даунинг-стрит сообщили, что Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках". Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
03:13
США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
01:44
Британцы возвращаются в 1753 год
 
В миреМария ЗахароваЛиз ТрассМетте ФредериксенДанияЛондонВеликобританияSiemensСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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