https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820788199.html

США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"

США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"

США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:13

2022-10-01T03:13

2022-10-01T03:14

в мире

дания

швеция

германия

оон

совет безопасности оон

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ООН, 1 окт – РИА Новости. США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и британский заместители постпредов на заседании СБ ООН.По его словам, предпринимаются усилия по расследованию этого инцидента, и "Соединенные Штаты решительно поддерживают европейские усилия по проведению этого важного расследования"."Это может занять время, но ради поиска истины торопиться не стоит. Важно, что мы сначала установили факты", - добавил он.В свою очередь зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки также заявил, что Лондон поддерживает расследование, которое проводят Дания, Швеция и Германия.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html

дания

швеция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, дания, швеция, германия, оон, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"