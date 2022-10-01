https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820788199.html
США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"
США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"
США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:13
2022-10-01T03:13
2022-10-01T03:14
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ООН, 1 окт – РИА Новости. США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и британский заместители постпредов на заседании СБ ООН.По его словам, предпринимаются усилия по расследованию этого инцидента, и "Соединенные Штаты решительно поддерживают европейские усилия по проведению этого важного расследования"."Это может занять время, но ради поиска истины торопиться не стоит. Важно, что мы сначала установили факты", - добавил он.В свою очередь зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки также заявил, что Лондон поддерживает расследование, которое проводят Дания, Швеция и Германия.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, швеция, германия, оон, совет безопасности оон, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, Швеция, Германия, ООН, Совет Безопасности ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
03:13 01.10.2022 (обновлено: 03:14 01.10.2022)
США поддержали европейское расследование ЧП на "Северных потоках"
США и Великобритания поддержали европейское расследование диверсии на "Северных потоках"
ООН, 1 окт – РИА Новости. США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и британский заместители постпредов на заседании СБ ООН.
"Позвольте четко и недвусмысленно заявить, что мы глубоко обеспокоены очевидной диверсией, имевшей место на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2
", - сказал зампостпреда США при ООН
Ричард Миллс.
По его словам, предпринимаются усилия по расследованию этого инцидента, и "Соединенные Штаты решительно поддерживают европейские усилия по проведению этого важного расследования".
"Это может занять время, но ради поиска истины торопиться не стоит. Важно, что мы сначала установили факты", - добавил он.
В свою очередь зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки также заявил, что Лондон
поддерживает расследование, которое проводят Дания, Швеция и Германия.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ
о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".