https://ria.ru/20221001/putin-1820866916.html

Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия"

Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия" - РИА Новости, 01.10.2022

Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия", подчеркнув, что фильмы фестиваля... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:37

2022-10-01T16:37

2022-10-01T16:57

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия", подчеркнув, что фильмы фестиваля отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он добавил, что за минувшие годы ваш фестиваль прошёл большой, насыщенный путь и заслуженно стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны. Он знакомит зрителей с качественным, основанном на реальных событиях кино, заставляет их задуматься над актуальными, наиболее острыми проблемами современности.Президент отметил, что нынешний фестиваль, в котором примут участие работы кинематографистов России, республик Донбасса, ряда зарубежных стран, вызовет широкое общественное внимание, даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.Путин пожелал участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия" успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, донбасс