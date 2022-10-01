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Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия" - РИА Новости, 01.10.2022
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Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия"
Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия" - РИА Новости, 01.10.2022
Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия", подчеркнув, что фильмы фестиваля... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:37
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия", подчеркнув, что фильмы фестиваля отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он добавил, что за минувшие годы ваш фестиваль прошёл большой, насыщенный путь и заслуженно стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны. Он знакомит зрителей с качественным, основанном на реальных событиях кино, заставляет их задуматься над актуальными, наиболее острыми проблемами современности.Президент отметил, что нынешний фестиваль, в котором примут участие работы кинематографистов России, республик Донбасса, ряда зарубежных стран, вызовет широкое общественное внимание, даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.Путин пожелал участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия" успехов и всего наилучшего.
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владимир путин, россия, донбасс
Владимир Путин, Россия, Донбасс
16:37 01.10.2022 (обновлено: 16:57 01.10.2022)
 
Путин отметил важность тем фильмов на фестивале "Россия"

Путин: фильмы на фестивале "Россия" отличают важность тем и высокий профессионализм

© Фото : пресс-служба фестиваля33-й Открытый фестиваль документального кино "Россия"
33-й Открытый фестиваль документального кино Россия - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : пресс-служба фестиваля
33-й Открытый фестиваль документального кино "Россия"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия", подчеркнув, что фильмы фестиваля отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XXXIII открытом фестивале документального кино "Россия"... Интерес к фестивалю неизменно растет, а представленные в его программе фильмы отличают важность заявленных тем и высокий профессионализм их создателей", - говорится в сообщении.
Он добавил, что за минувшие годы ваш фестиваль прошёл большой, насыщенный путь и заслуженно стал одним из самых востребованных творческих форумов в культурной жизни страны. Он знакомит зрителей с качественным, основанном на реальных событиях кино, заставляет их задуматься над актуальными, наиболее острыми проблемами современности.
Президент отметил, что нынешний фестиваль, в котором примут участие работы кинематографистов России, республик Донбасса, ряда зарубежных стран, вызовет широкое общественное внимание, даст старт новым перспективным проектам как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.
Путин пожелал участникам, организаторам и гостям XXXIII открытого фестиваля документального кино "Россия" успехов и всего наилучшего.
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