06:34 01.10.2022 (обновлено: 06:44 01.10.2022)
Южная Корея не признала присоединение к России четырех регионов
МИД Южной Кореи заявил, что Сеул не признает присоединение к России четырех регионов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПразднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске. Архивное фото
СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея не признает как референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, так и присоединение этих регионов к России, заявил южнокорейский МИД.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
"Наше правительство решительно осуждает вторжение России на Украину, нарушающее Устав ООН. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться. Южнокорейское правительство не признает референдумы, проведенные в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также аннексию украинской территории Россией", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
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