https://ria.ru/20221001/prisoedinenie-1820794740.html

Южная Корея не признала присоединение к России четырех регионов

Южная Корея не признала присоединение к России четырех регионов - РИА Новости, 01.10.2022

Южная Корея не признала присоединение к России четырех регионов

Южная Корея не признает как референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, так и присоединение РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:34

2022-10-01T06:34

2022-10-01T06:44

в мире

россия

луганская народная республика

южная корея

оон

нато

референдумы на освобожденных территориях

совет безопасности оон

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СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. Южная Корея не признает как референдумы, прошедшие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, так и присоединение этих регионов к России, заявил южнокорейский МИД.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что, не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

россия

луганская народная республика

южная корея

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Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика, южная корея, оон, нато, референдумы на освобожденных территориях, совет безопасности оон