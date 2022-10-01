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В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений

В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений - РИА Новости, 01.10.2022

В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений

Силовики в Кабардино-Балкарии в субботу ликвидировали открывших по ним огонь двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, сообщает МВД России. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:47

2022-10-01T14:47

2022-10-01T15:08

россия

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Силовики в Кабардино-Балкарии в субботу ликвидировали открывших по ним огонь двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, сообщает МВД России."Сегодня днем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании лесного массива вдоль железнодорожного полотна сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и Управления Росгвардии по КБР обнаружены двое граждан, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были ликвидированы, представители силовых структур не пострадали."На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности", - подчеркивает МВД."Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)