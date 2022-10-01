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В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений - РИА Новости, 01.10.2022
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В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений
В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений - РИА Новости, 01.10.2022
В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений
Силовики в Кабардино-Балкарии в субботу ликвидировали открывших по ним огонь двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, сообщает МВД России. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:47
2022-10-01T15:08
россия
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Силовики в Кабардино-Балкарии в субботу ликвидировали открывших по ним огонь двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, сообщает МВД России."Сегодня днем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании лесного массива вдоль железнодорожного полотна сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и Управления Росгвардии по КБР обнаружены двое граждан, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были ликвидированы, представители силовых структур не пострадали."На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности", - подчеркивает МВД."Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
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россия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:47 01.10.2022 (обновлено: 15:08 01.10.2022)
 
В КБР ликвидировали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений

В КБР силовики ликвидировали двоих подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Силовики в Кабардино-Балкарии в субботу ликвидировали открывших по ним огонь двух подозреваемых в особо тяжких преступлениях, сообщает МВД России.
"Сегодня днем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании лесного массива вдоль железнодорожного полотна сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и Управления Росгвардии по КБР обнаружены двое граждан, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем они были ликвидированы, представители силовых структур не пострадали.
"На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности", - подчеркивает МВД.
"Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
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РоссияПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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