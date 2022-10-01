https://ria.ru/20221001/premiya-1820856285.html
Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства
Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства - РИА Новости, 01.10.2022
Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства
Прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства стартовал 1 октября и продлится до 31 января 2023 года, сообщается на РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:00
2022-10-01T16:00
2022-10-01T16:00
россия
союзное государство
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства стартовал 1 октября и продлится до 31 января 2023 года, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.Премии Союзного государства в области литературы и искусства присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства, авторами которых являются их граждане."Стартовал приём документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства... Прием документов на соискание премий будет производиться в период с 1 октября 2022 г. по 31 января 2023 г.: в Российской Федерации – Министерством культуры Российской Федерации...; в Республике Беларусь – Министерством культуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении.На портале ведомства отмечается, что выдвижение произведений на соискание премий осуществляется творческими союзами, органами государственного управления, научными организациями, учреждениями, организациями и предприятиями в сфере культуры и искусства, учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, редакциями СМИ, организациями и предприятиями, осуществляющими издательскую деятельность, общественными объединениями. Организация может одновременно выдвигать на соискание премии произведения только одного автора или одного авторского коллектива."На соискание премий могут быть выдвинуты произведения, обнародованные не позднее 1 марта 2020 года, в том числе произведения в области литературы, литературоведения и искусствознания после их публикации; произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, монументального, хореографического, эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна...; произведения в области архитектуры", - добавляется в сообщении.Отмечается, что организация, выдвигающая произведение на соискание премии, должна направить в соответствующее министерство культуры ходатайство с указанием основных мотивов выдвижения с приложением документов и материалов. Кроме того, подробная информация о конкурсе, а также положение о нем опубликованы на официальном сайте Союзного государства.
https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html
https://ria.ru/20220909/kniga-1815698561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, союзное государство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Россия, Союзное государство, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства
Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области литературы и искусства
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства стартовал 1 октября и продлится до 31 января 2023 года, сообщается
на официальном сайте министерства культуры РФ.
Премии Союзного государства в области литературы и искусства присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства, авторами которых являются их граждане.
"Стартовал приём документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства... Прием документов на соискание премий будет производиться в период с 1 октября 2022 г. по 31 января 2023 г.: в Российской Федерации – Министерством культуры Российской Федерации...; в Республике Беларусь – Министерством культуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
На портале ведомства отмечается, что выдвижение произведений на соискание премий осуществляется творческими союзами, органами государственного управления, научными организациями, учреждениями, организациями и предприятиями в сфере культуры и искусства, учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, редакциями СМИ, организациями и предприятиями, осуществляющими издательскую деятельность, общественными объединениями. Организация может одновременно выдвигать на соискание премии произведения только одного автора или одного авторского коллектива.
"На соискание премий могут быть выдвинуты произведения, обнародованные не позднее 1 марта 2020 года, в том числе произведения в области литературы, литературоведения и искусствознания после их публикации; произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, монументального, хореографического, эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна...; произведения в области архитектуры", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что организация, выдвигающая произведение на соискание премии, должна направить в соответствующее министерство культуры ходатайство с указанием основных мотивов выдвижения с приложением документов и материалов. Кроме того, подробная информация о конкурсе, а также положение о нем опубликованы на официальном сайте Союзного государства.