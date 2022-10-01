https://ria.ru/20221001/premiya-1820856285.html

Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства

Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства - РИА Новости, 01.10.2022

Стартовал прием заявок на премии Союзного государства в области искусства

Прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства стартовал 1 октября и продлится до 31 января 2023 года, сообщается на РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:00

2022-10-01T16:00

2022-10-01T16:00

россия

союзное государство

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Прием документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства стартовал 1 октября и продлится до 31 января 2023 года, сообщается на официальном сайте министерства культуры РФ.Премии Союзного государства в области литературы и искусства присуждаются за произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союзного государства, авторами которых являются их граждане."Стартовал приём документов на соискание премий Союзного государства в области литературы и искусства... Прием документов на соискание премий будет производиться в период с 1 октября 2022 г. по 31 января 2023 г.: в Российской Федерации – Министерством культуры Российской Федерации...; в Республике Беларусь – Министерством культуры Республики Беларусь", - говорится в сообщении.На портале ведомства отмечается, что выдвижение произведений на соискание премий осуществляется творческими союзами, органами государственного управления, научными организациями, учреждениями, организациями и предприятиями в сфере культуры и искусства, учреждениями, обеспечивающими получение высшего образования, редакциями СМИ, организациями и предприятиями, осуществляющими издательскую деятельность, общественными объединениями. Организация может одновременно выдвигать на соискание премии произведения только одного автора или одного авторского коллектива."На соискание премий могут быть выдвинуты произведения, обнародованные не позднее 1 марта 2020 года, в том числе произведения в области литературы, литературоведения и искусствознания после их публикации; произведения в области музыкального, театрального, изобразительного, монументального, хореографического, эстрадного, циркового и аудиовизуального искусства, дизайна...; произведения в области архитектуры", - добавляется в сообщении.Отмечается, что организация, выдвигающая произведение на соискание премии, должна направить в соответствующее министерство культуры ходатайство с указанием основных мотивов выдвижения с приложением документов и материалов. Кроме того, подробная информация о конкурсе, а также положение о нем опубликованы на официальном сайте Союзного государства.

https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html

https://ria.ru/20220909/kniga-1815698561.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, союзное государство, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)