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Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей - РИА Новости, 01.10.2022

Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:36

2022-10-01T00:36

2022-10-01T00:36

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Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года. Целью проведения Международного дня пожилых людей является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства. За последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год ожидаемая продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу XXI века. В настоящее время численность женщин в возрасте 60 лет и старше превышает, по оценкам, численность мужчин соответствующего возраста на 66 миллионов. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше женщин почти в два раза больше, чем мужчин, а среди лиц, достигших столетнего возраста, – в четыре–пять раз больше. В мире проживает порядка одного миллиарда человек в возрасте старше 60 лет. Согласно прогнозам, в период с 2017 по 2030 год число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет на 46%, с 962 миллионов до 1,4 миллиарда человек, превосходя численность молодежи и детей младше 10 лет. В 2018 году впервые в истории число людей в возрасте 65 лет и старше превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире. Согласно прогнозам, число людей в возрасте 80 лет и старше утроится: с 143 миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 году. Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Азия станет регионом с наибольшим числом пожилых людей, а в Африке будет происходить пропорциональный рост населения всех возрастных групп. Население мира стареет – увеличение доли пожилых людей в общей численности населения отмечается практически во всех странах. Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций XXI века. Это отражается практически на всех секторах общества. Демографическое старение оказывает влияние на трудовые и финансовые рынки, на спрос на товары и услуги, такие как жилищное строительство, транспорт и социальная защита, а также на структуру семьи и взаимоотношения между людьми, принадлежащими к разным поколениям. Пожилые люди все чаще рассматриваются как участники процесса развития, чьи способности действовать на благо самих себя и своего общества должны учитываться при разработке директив и программ на всех уровнях. В ближайшие десятилетия многим странам предстоит решать важные задачи в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты. В России, по данным Росстата, на 1 января 2022 года, проживало более 33 миллионов лиц старше 60 лет. Численность женщин в возрасте 70 лет и старше превышает численность мужчин более чем в два раза. Конституцией РФ установлено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка граждан старшего поколения, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. В 2016 году распоряжением правительства РФ была утверждена "Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года", результатом реализации которой является создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят повысить уровень и качество жизни таких граждан.Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколения, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат систему правовых, организационных и экономических мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, банковского сектора, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при трудоустройстве дискриминации по признаку возраста, создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом. Тема Международного дня пожилых людей в 2022 году – "Жизнестойкость и вклад пожилых женщин" – служит напоминанием о той значительной роли, которую играют пожилые женщины в преодолении глобальных проблем и внесении вклада в их решение. Хотя пожилые женщины продолжают вносить значимый вклад в политическую, гражданскую, экономическую, социальную и культурную жизнь, их вклад и опыт остаются в значительной степени невидимыми в связи с гендерными стереотипами, накапливающимися на протяжении всей жизни. Кроме того, дискриминация по признаку возраста и пола усугубляет новые и существующие неравенства. Признание жизненно важного вклада пожилых женщин и содействие учету их мнений, взглядов и потребностей имеют решающее значение для разработки политики, направленной на усиление ответа на местные, национальные и глобальные вызовы и катастрофы.Тема 2022 года преследует следующие цели: В России праздник называется Днем пожилого человека и отмечается на основании постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года N2890/1–1 "О проблемах пожилых людей". В этот день проводятся бесплатные кинопоказы, различные мастер-классы, чаепития и другие развлекательные мероприятия. Ежегодно ко Дню пожилого человека российские регионы делают дополнительные выплаты пенсионерам. Они различаются в зависимости от того, где проживает пенсионер. В одних населенных пунктах всем могут выдать подарки, в других пожилые люди с определенного возраста получают доплату к пенсии. Выплаты производит Пенсионный фонд России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, оон, федеральная служба государственной статистики (росстат), день пожилых людей, пожилые