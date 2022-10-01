https://ria.ru/20221001/pozhary-1820879653.html

В Якутии испытали уникальное противопожарное средство местного производства

В Якутии испытали уникальное противопожарное средство местного производства - РИА Новости, 01.10.2022

В Якутии испытали уникальное противопожарное средство местного производства

Уникальное противопожарное средство "Защитник", созданное местными разработчиками, успешно испытали в Якутии, антипирен можно распылять вокруг населенных... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:56

2022-10-01T17:56

2022-10-01T17:56

республика саха (якутия)

общество

россия

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Уникальное противопожарное средство "Защитник", созданное местными разработчиками, успешно испытали в Якутии, антипирен можно распылять вокруг населенных пунктов и линий электропередачи, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Подготовка к пожароопасному сезону 2023 года началась в Якутии в начале сентября. По данным региональных властей, резидент технопарка "Якутия" - OOO "Камилла" презентовало эффективное противопожарное средство. Испытания прошли в Хангаласском районе."F451 "Защитник" залили в бензиновый распылитель и обработали участок в 4 квадратных метра. По территории пустили отжиг. Сплошная стена огня выжгла всю сухую траву, но участок, предварительно обработанный антипиреном, не пострадал, опалились лишь верхушки травы. Также были проведены испытания непосредственного тушения открытого огня с использованием антипирена ранцевым распылительным устройством. Такой способ тушения показал себя эффективным, позволив быстро подавить открытое горение сухого травостоя", - информирует пресс-служба.Отмечается, что порошок нужно разводить в воде в пропорции 250 граммов на 1 литр. "Можно сказать, по России аналогов нет. Есть довольно распространенное американское средство Phos-Check, оно используется непосредственно для тушения горящего пожара. "Защитником" же можно делать пропитку объектов заранее", - сказал разработчик Денис Шахтарин.Он добавил, что средство не смывается осадками, его можно наносить один раз перед пожароопасным сезоном весной. "Перед пожароопасным сезоном антипирен можно распылять вокруг населенных пунктов, линий электропередачи, использовать для защиты поселений в сочетании с минерализованными полосами", - приводятся слова Шахтарина.Кроме того, среди преимуществ разработки отмечается ее экологичность. "При создании похожих составов используются бром, хлор, фосфор и их соединения… Они эффективны, но токсичны. Мы изначально ставили задачу экологичности используемых компонентов как с точки зрения применения, так и с точки зрения хранения и долговременного накопления в окружающей среде", - пояснил предприниматель.Весной, перед пожароопасным сезоном, минэкологии Якутии проведет дополнительные испытания средства. "Если все свойства вещества соответствуют заявленным характеристикам, возможно использование вещества для борьбы с лесными пожарами республики", - добавили власти.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

https://ria.ru/20220831/buluus-1813405815.html

https://ria.ru/20210630/polimery-1739083010.html

россия

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)