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В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 01.10.2022
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В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 01.10.2022
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение площадью 15 квадратных метров в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:23
2022-10-01T21:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Открытое горение площадью 15 квадратных метров в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10."19:56 ликвидировано горение на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в префектуре северо-восточного административного округа, пожар потушен, пострадавших нет."Эвакуированы 320 человек, постояльцев хостела. При необходимости они будут размещены в ближайшем пункте временного пребывания", - добавили в префектуре.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
20:23 01.10.2022 (обновлено: 21:27 01.10.2022)
 
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение

В Москве ликвидировали открытый огонь в общежитии на Ярославской улице

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на улице Ярославская в Москве
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на улице Ярославская в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Открытое горение площадью 15 квадратных метров в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10.
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"19:56 ликвидировано горение на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в префектуре северо-восточного административного округа, пожар потушен, пострадавших нет.
"Эвакуированы 320 человек, постояльцев хостела. При необходимости они будут размещены в ближайшем пункте временного пребывания", - добавили в префектуре.
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