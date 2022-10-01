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В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 01.10.2022
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
Открытое горение площадью 15 квадратных метров в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:23
2022-10-01T20:23
2022-10-01T21:27
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Открытое горение площадью 15 квадратных метров в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10."19:56 ликвидировано горение на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в префектуре северо-восточного административного округа, пожар потушен, пострадавших нет."Эвакуированы 320 человек, постояльцев хостела. При необходимости они будут размещены в ближайшем пункте временного пребывания", - добавили в префектуре.
https://ria.ru/20220927/vladivostok-1819708482.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
20:23 01.10.2022 (обновлено: 21:27 01.10.2022)
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
В Москве ликвидировали открытый огонь в общежитии на Ярославской улице