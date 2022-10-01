Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/pozhar-1820899436.html
В Москве загорелось общежитие
В Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:00
2022-10-01T20:10
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820906531_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fb4aff3258f9b5332ec5d8df6536056b.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 19:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Ярославская улица, д. 10, к. 5. По заявке - загорание в общежитии", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что из окна 4 этажа 5-этажного дома наблюдается открытое горение. Кроме того, люди самостоятельно покинули четвертый этаж.По данным ГУМЧС, в 19:37 ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечено 63 человека личного состава и задействовано 17 единиц техники.
https://ria.ru/20221001/pozhar-1820887684.html
https://ria.ru/20221001/matros-1820792157.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820906531_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_71db3432b864d6073e4051049fdef788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:00 01.10.2022 (обновлено: 20:10 01.10.2022)
 
В Москве загорелось общежитие

На северо-востоке Москвы загорелся хостел

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на ул. Ярославская
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на ул. Ярославская - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на ул. Ярославская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 19:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Ярославская улица, д. 10, к. 5. По заявке - загорание в общежитии", - сказал собеседник агентства.
Пожар на складе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 18:47
В Екатеринбурге горит склад с химикатами
Добавляется, что из окна 4 этажа 5-этажного дома наблюдается открытое горение. Кроме того, люди самостоятельно покинули четвертый этаж.
По данным ГУМЧС, в 19:37 ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечено 63 человека личного состава и задействовано 17 единиц техники.
Пожар на десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 05:23
Суд в США оправдал матроса, обвиненного в пожаре на военном корабле
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала