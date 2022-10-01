https://ria.ru/20221001/pozhar-1820899436.html

В Москве загорелось общежитие

В Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:00

2022-10-01T20:00

2022-10-01T20:10

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820906531_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fb4aff3258f9b5332ec5d8df6536056b.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 19:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Ярославская улица, д. 10, к. 5. По заявке - загорание в общежитии", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что из окна 4 этажа 5-этажного дома наблюдается открытое горение. Кроме того, люди самостоятельно покинули четвертый этаж.По данным ГУМЧС, в 19:37 ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечено 63 человека личного состава и задействовано 17 единиц техники.

https://ria.ru/20221001/pozhar-1820887684.html

https://ria.ru/20221001/matros-1820792157.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)