https://ria.ru/20221001/pozhar-1820899436.html
В Москве загорелось общежитие
В Москве загорелось общежитие - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:00
2022-10-01T20:00
2022-10-01T20:10
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии на северо-востоке Москвы на улице Ярославская 10, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 19:16 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Ярославская улица, д. 10, к. 5. По заявке - загорание в общежитии", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что из окна 4 этажа 5-этажного дома наблюдается открытое горение. Кроме того, люди самостоятельно покинули четвертый этаж.По данным ГУМЧС, в 19:37 ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечено 63 человека личного состава и задействовано 17 единиц техники.
https://ria.ru/20221001/pozhar-1820887684.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:00 01.10.2022 (обновлено: 20:10 01.10.2022)
В Москве загорелось общежитие
На северо-востоке Москвы загорелся хостел