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В Екатеринбурге горит склад с химикатами
В Екатеринбурге горит склад с химикатами - РИА Новости, 01.10.2022
В Екатеринбурге горит склад с химикатами
Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:47
2022-10-01T18:47
2022-10-01T18:47
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу.Сообщение о пожаре на промзоне на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге поступило в ведомство в 18.25 (16.25 мск), по информации МЧС, горел склад с химикатами и ангар."В 19.53 (17.53 мск) пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении огня были задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники, пострадавших в пожаре нет, добавили в пресс-службе.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В Екатеринбурге горит склад с химикатами
В Екатеринбурге горит склад с химикатами и ангар на площади в 450 квадратных метрах