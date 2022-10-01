Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге горит склад с химикатами - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/pozhar-1820887684.html
В Екатеринбурге горит склад с химикатами
В Екатеринбурге горит склад с химикатами - РИА Новости, 01.10.2022
В Екатеринбурге горит склад с химикатами
Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:47
2022-10-01T18:47
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752645413_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_1d70d05e82dcd63b12fa6f9e5218ffe8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу.Сообщение о пожаре на промзоне на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге поступило в ведомство в 18.25 (16.25 мск), по информации МЧС, горел склад с химикатами и ангар."В 19.53 (17.53 мск) пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении огня были задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники, пострадавших в пожаре нет, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752645413_107:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0b4e144e8058e4c7f19ffb72e865f826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
18:47 01.10.2022
 
В Екатеринбурге горит склад с химикатами

В Екатеринбурге горит склад с химикатами и ангар на площади в 450 квадратных метрах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПожар на складе
Пожар на складе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пожар на складе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу.
Сообщение о пожаре на промзоне на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге поступило в ведомство в 18.25 (16.25 мск), по информации МЧС, горел склад с химикатами и ангар.
"В 19.53 (17.53 мск) пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении огня были задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники, пострадавших в пожаре нет, добавили в пресс-службе.
Ситуация на аэродроме Бельбек в Севастополе
18:21
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала