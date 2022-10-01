https://ria.ru/20221001/pozhar-1820887684.html

В Екатеринбурге горит склад с химикатами

В Екатеринбурге горит склад с химикатами - РИА Новости, 01.10.2022

В Екатеринбурге горит склад с химикатами

Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:47

2022-10-01T18:47

2022-10-01T18:47

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Склад с химикатами и ангар горят в промзоне в Екатеринбурге на 450 квадратных метрах, возгорание локализовано, сообщает региональный главк МЧС в субботу.Сообщение о пожаре на промзоне на улице Бахчиванджи в Екатеринбурге поступило в ведомство в 18.25 (16.25 мск), по информации МЧС, горел склад с химикатами и ангар."В 19.53 (17.53 мск) пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метров", - говорится в сообщении.В тушении огня были задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники, пострадавших в пожаре нет, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость