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Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:35
2022-10-01T15:35
в мире
лиз трасс
метте фредериксен
дания
великобритания
россия
siemens
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит.Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики."Они сошлись во мнении, что инциденты были явным актом диверсии. Премьер-министр (Трасс - ред.) предложила помощь Великобритании в продолжающемся расследовании", - говорится в документе.Кроме того, премьеры согласились, что безопасность и защита Балтийского моря отвечает общим интересам, и "приветствовали расширение сотрудничества в рамках Объединенного экспедиционного корпуса", отмечается в релизе. Они также подчеркнули необходимость совместной работы "демократических стран-единомышленников" для повышения их энергетической независимости.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221001/potok-1820807954.html
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в мире, лиз трасс, метте фредериксен, дания, великобритания, россия, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Лиз Трасс, Метте Фредериксен, Дания, Великобритания, Россия, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
15:35 01.10.2022
 
Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
09:49
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН
"Они сошлись во мнении, что инциденты были явным актом диверсии. Премьер-министр (Трасс - ред.) предложила помощь Великобритании в продолжающемся расследовании", - говорится в документе.
Кроме того, премьеры согласились, что безопасность и защита Балтийского моря отвечает общим интересам, и "приветствовали расширение сотрудничества в рамках Объединенного экспедиционного корпуса", отмечается в релизе. Они также подчеркнули необходимость совместной работы "демократических стран-единомышленников" для повышения их энергетической независимости.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
02:28
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
 
В миреЛиз ТрассМетте ФредериксенДанияВеликобританияРоссияSiemensСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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