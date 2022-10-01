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Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:35

2022-10-01T15:35

2022-10-01T15:35

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит.Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики."Они сошлись во мнении, что инциденты были явным актом диверсии. Премьер-министр (Трасс - ред.) предложила помощь Великобритании в продолжающемся расследовании", - говорится в документе.Кроме того, премьеры согласились, что безопасность и защита Балтийского моря отвечает общим интересам, и "приветствовали расширение сотрудничества в рамках Объединенного экспедиционного корпуса", отмечается в релизе. Они также подчеркнули необходимость совместной работы "демократических стран-единомышленников" для повышения их энергетической независимости.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/potok-1820807954.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, метте фредериксен, дания, великобритания, россия, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"