https://ria.ru/20221001/politika-1820870829.html

В Китае заметили признак приближающейся катастрофы в Европе

В Китае заметили признак приближающейся катастрофы в Европе - РИА Новости, 01.10.2022

В Китае заметили признак приближающейся катастрофы в Европе

Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, это может обернуться настоящей катастрофой не только для них,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:58

2022-10-01T16:58

2022-10-01T18:27

в мире

европа

сша

вашингтон (штат)

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777448423_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_42588ac4c96f6a39c5f84cff31300e93.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, это может обернуться настоящей катастрофой не только для них, но и для всего мирового сообщества, пишет китайские издание Global Times."Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. <…> Это катастрофично для нее и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине", — говорится в публикации.В статье отмечается, что именно по указу США европейские правительства сделали своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой, при этом совершенно забыв об экономических интересах.Помимо этого, Вашингтон всячески пытается использовать Европу, чтобы избежать худшего сценария экономического кризиса у себя в стране.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220928/sanktsii-1820032666.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820817871.html

европа

сша

вашингтон (штат)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, европа, сша, вашингтон (штат), евросоюз, россия, санкции в отношении россии, украина, владимир путин