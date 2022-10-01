16:58 01.10.2022 (обновлено: 18:27 01.10.2022)
В Китае заметили признак приближающейся катастрофы в Европе
GT: зависимость Европы от политики США в отношении России обернется мировой катастрофой
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Европейские страны попали в абсолютную зависимость от США по вопросу политики в отношении России, это может обернуться настоящей катастрофой не только для них, но и для всего мирового сообщества, пишет китайские издание Global Times.
"Это абсолютная трагедия для Европы, что ее зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. <…> Это катастрофично для нее и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что именно по указу США европейские правительства сделали своей главной задачей борьбу с так называемой российской угрозой, при этом совершенно забыв об экономических интересах.
Помимо этого, Вашингтон всячески пытается использовать Европу, чтобы избежать худшего сценария экономического кризиса у себя в стране.
"Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту: Европа — очередной кусок мяса на разделочной доске США", — резюмировал автор текста.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин заявлял, что введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.