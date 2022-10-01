https://ria.ru/20221001/platskart-1820782408.html

В России подорожал проезд в плацкарте

В России подорожал проезд в плацкарте - РИА Новости, 01.10.2022

В России подорожал проезд в плацкарте

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:55

2022-10-01T00:55

2022-10-01T12:41

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная пассажирская компания

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира). Эту индексацию в конце сентября утвердила Федеральная антимонопольная служба.Приказ ФАС предусматривает индексацию тарифов, сборов и платы за работы (услуги) "Российских железных дорог", "Федеральной пассажирской компании", "Пассажирской компании "Сахалин", "Железных дорог Якутии" и "Гранд Сервис Экспресс" (оператора пассажирских перевозок в Крым).В пресс-службе ФАС пояснили, что среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.

https://ria.ru/20220723/poezd-1803291931.html

https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс