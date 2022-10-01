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В России подорожал проезд в плацкарте - РИА Новости, 01.10.2022
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В России подорожал проезд в плацкарте
В России подорожал проезд в плацкарте - РИА Новости, 01.10.2022
В России подорожал проезд в плацкарте
Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:55
2022-10-01T12:41
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира). Эту индексацию в конце сентября утвердила Федеральная антимонопольная служба.Приказ ФАС предусматривает индексацию тарифов, сборов и платы за работы (услуги) "Российских железных дорог", "Федеральной пассажирской компании", "Пассажирской компании "Сахалин", "Железных дорог Якутии" и "Гранд Сервис Экспресс" (оператора пассажирских перевозок в Крым).В пресс-службе ФАС пояснили, что среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.
https://ria.ru/20220723/poezd-1803291931.html
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россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс
Россия, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс
00:55 01.10.2022 (обновлено: 12:41 01.10.2022)
 
В России подорожал проезд в плацкарте

В России с 1 октября проезд в плацкарте подорожал на 6,52 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПассажиры в поезде
Пассажиры в поезде - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры в поезде. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличиваются на 6,52% (не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира). Эту индексацию в конце сентября утвердила Федеральная антимонопольная служба.
Приказ ФАС предусматривает индексацию тарифов, сборов и платы за работы (услуги) "Российских железных дорог", "Федеральной пассажирской компании", "Пассажирской компании "Сахалин", "Железных дорог Якутии" и "Гранд Сервис Экспресс" (оператора пассажирских перевозок в Крым).
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В пресс-службе ФАС пояснили, что среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей.
В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.
Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.
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РоссияЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная пассажирская компанияГранд Сервис Экспресс
 
 
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