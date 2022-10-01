https://ria.ru/20221001/pensiya-1820902010.html
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся - РИА Новости, 01.10.2022
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся
Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:14
2022-10-01T20:14
2022-10-01T22:02
общество
россия
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную форму обучения должны уведомить Пенсионный фонд России, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Да, нужно уведомить ПФР об окончании учебы, а также о переводе на заочную форму обучения", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.Помимо ребенка, пенсию по потере кормильца также назначают одному из родителей, супругу или другим членам семьи. Сама пенсия выплачивается до 18 лет, но при поступлении в вуз или колледж на очное отделение ее можно сохранить до 23 лет.
https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ
20:14 01.10.2022 (обновлено: 22:02 01.10.2022)
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся
Студенты, получающие пенсию по потере кормильца, должны уведомить ПФР об окончании учебы