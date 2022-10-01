Рейтинг@Mail.ru
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/pensiya-1820902010.html
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся - РИА Новости, 01.10.2022
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся
Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:14
2022-10-01T22:02
общество
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_13a38519f0cb0f794e66ba0565729e30.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную форму обучения должны уведомить Пенсионный фонд России, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Да, нужно уведомить ПФР об окончании учебы, а также о переводе на заочную форму обучения", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.Помимо ребенка, пенсию по потере кормильца также назначают одному из родителей, супругу или другим членам семьи. Сама пенсия выплачивается до 18 лет, но при поступлении в вуз или колледж на очное отделение ее можно сохранить до 23 лет.
https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd7c1244b24a7aea26eee3e520a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Пенсионный фонд РФ
20:14 01.10.2022 (обновлено: 22:02 01.10.2022)
 
Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся

Студенты, получающие пенсию по потере кормильца, должны уведомить ПФР об окончании учебы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную форму обучения должны уведомить Пенсионный фонд России, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф".
"Да, нужно уведомить ПФР об окончании учебы, а также о переводе на заочную форму обучения", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.
Помимо ребенка, пенсию по потере кормильца также назначают одному из родителей, супругу или другим членам семьи. Сама пенсия выплачивается до 18 лет, но при поступлении в вуз или колледж на очное отделение ее можно сохранить до 23 лет.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:52
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий по потере кормильца
 
ОбществоРоссияПенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала