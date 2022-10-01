https://ria.ru/20221001/pensiya-1820902010.html

Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся

Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся - РИА Новости, 01.10.2022

Власти объяснили правила получения пенсии по потере кормильца для учащихся

Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:14

2022-10-01T20:14

2022-10-01T22:02

общество

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Студенты, которые обучались в учебном заведении на очной форме и получали пенсию по потере кормильца, при окончании учебного заведения или переводе на заочную форму обучения должны уведомить Пенсионный фонд России, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Да, нужно уведомить ПФР об окончании учебы, а также о переводе на заочную форму обучения", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.Помимо ребенка, пенсию по потере кормильца также назначают одному из родителей, супругу или другим членам семьи. Сама пенсия выплачивается до 18 лет, но при поступлении в вуз или колледж на очное отделение ее можно сохранить до 23 лет.

https://ria.ru/20220419/pensii-1784339897.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, пенсионный фонд рф