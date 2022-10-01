https://ria.ru/20221001/oruzhie-1820794909.html
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие - РИА Новости, 01.10.2022
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие
Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:37
2022-10-01T06:37
2022-10-01T06:38
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820708152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2b2fa9a18171940ef2e6d9491d406b8.jpg
ЧИТА, 1 окт - РИА Новости. Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ВВО.Уточняется, что командир соединения, полковник Артур Люфт, напомнил мобилизованным о важности выполнения воинского долга, а также заявил, что получившие оружие подтверждают готовность служения отечеству и готовность к защите граждан государства от внешних угроз."Далее мобилизованных военнослужащих запаса ждёт этап боевого слаживания подразделений. С личным составом будут проведены занятия по огневой подготовке с пристрелкой и приведением оружия к нормальному бою. Также в рамках периода обучения с бойцами пройдут занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке", - добавили в пресс-службе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220930/snaryazhenie-1820618535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820708152_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_c5819a95929db7bf4c9b7591c7af7b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
06:37 01.10.2022 (обновлено: 06:38 01.10.2022)
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие
В Забайкалье прошла церемония торжественного вручения стрелкового оружия мобилизованным
ЧИТА, 1 окт - РИА Новости. Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ВВО.
"Личный состав подразделений получил новые автоматы, снайперские винтовки, пулемёты и гранатометы. Мобилизованным забайкальцам вручили автоматы нового образца АК-12, снайперские винтовки, гранатомёты РПГ-7В и ручные пулемёты Калашникова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что командир соединения, полковник Артур Люфт, напомнил мобилизованным о важности выполнения воинского долга, а также заявил, что получившие оружие подтверждают готовность служения отечеству и готовность к защите граждан государства от внешних угроз.
"Далее мобилизованных военнослужащих запаса ждёт этап боевого слаживания подразделений. С личным составом будут проведены занятия по огневой подготовке с пристрелкой и приведением оружия к нормальному бою. Также в рамках периода обучения с бойцами пройдут занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке", - добавили в пресс-службе.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.