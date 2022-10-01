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В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие - РИА Новости, 01.10.2022
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В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие - РИА Новости, 01.10.2022
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие
Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:37
2022-10-01T06:38
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ЧИТА, 1 окт - РИА Новости. Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ВВО.Уточняется, что командир соединения, полковник Артур Люфт, напомнил мобилизованным о важности выполнения воинского долга, а также заявил, что получившие оружие подтверждают готовность служения отечеству и готовность к защите граждан государства от внешних угроз."Далее мобилизованных военнослужащих запаса ждёт этап боевого слаживания подразделений. С личным составом будут проведены занятия по огневой подготовке с пристрелкой и приведением оружия к нормальному бою. Также в рамках периода обучения с бойцами пройдут занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке", - добавили в пресс-службе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
06:37 01.10.2022 (обновлено: 06:38 01.10.2022)
 
В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие

В Забайкалье прошла церемония торжественного вручения стрелкового оружия мобилизованным

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ЧИТА, 1 окт - РИА Новости. Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ВВО.
"Личный состав подразделений получил новые автоматы, снайперские винтовки, пулемёты и гранатометы. Мобилизованным забайкальцам вручили автоматы нового образца АК-12, снайперские винтовки, гранатомёты РПГ-7В и ручные пулемёты Калашникова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что командир соединения, полковник Артур Люфт, напомнил мобилизованным о важности выполнения воинского долга, а также заявил, что получившие оружие подтверждают готовность служения отечеству и готовность к защите граждан государства от внешних угроз.
"Далее мобилизованных военнослужащих запаса ждёт этап боевого слаживания подразделений. С личным составом будут проведены занятия по огневой подготовке с пристрелкой и приведением оружия к нормальному бою. Также в рамках периода обучения с бойцами пройдут занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке", - добавили в пресс-службе.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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