https://ria.ru/20221001/oruzhie-1820794909.html

В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие

В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие - РИА Новости, 01.10.2022

В Забайкалье мобилизованным торжественно вручили новое боевое оружие

Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:37

2022-10-01T06:37

2022-10-01T06:38

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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ЧИТА, 1 окт - РИА Новости. Церемония торжественного вручения стрелкового оружия прошла в окружном учебном центре Восточного военного округа по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск в Забайкалье, сообщили в пресс-службе ВВО.Уточняется, что командир соединения, полковник Артур Люфт, напомнил мобилизованным о важности выполнения воинского долга, а также заявил, что получившие оружие подтверждают готовность служения отечеству и готовность к защите граждан государства от внешних угроз."Далее мобилизованных военнослужащих запаса ждёт этап боевого слаживания подразделений. С личным составом будут проведены занятия по огневой подготовке с пристрелкой и приведением оружия к нормальному бою. Также в рамках периода обучения с бойцами пройдут занятия по вождению боевой техники, тактической, медицинской и специальной подготовке", - добавили в пресс-службе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220930/snaryazhenie-1820618535.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, частичная мобилизация в россии, безопасность