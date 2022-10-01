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Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске - РИА Новости, 01.10.2022
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20221001/omsk-1820878126.html
Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске
Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске - РИА Новости, 01.10.2022
Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске
Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:39
2022-10-01T17:39
омская область
россия
омская область
омск
александр бурков
валентин коновалов
николай расторгуев
любэ
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ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает облправительство.Главными участниками митинга-концерта стали призванные в рамках объявленной частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа, которые проходят подготовку и боевое слаживание на территории 242-го учебного центра ВДВ."Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего Отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу", - обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.В субботу 14-й военный городок посетили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов. Они побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили условия размещения бойцов, а также приняли участие в митинге-концерте."Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья", - сказал полпред Анатолий Серышев.Для нескольких тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа "Любэ" под руководством Николая Расторгуева. Музыканты исполнили свои лучшие композиции. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.
https://ria.ru/20220930/dobrovoltsy-1820550648.html
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html
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россия, омская область, омск, александр бурков, валентин коновалов, николай расторгуев, любэ, воздушно-десантные войска россии
Омская область , Россия, Омская область, Омск, Александр Бурков, Валентин Коновалов, Николай Расторгуев, Любэ, Воздушно-десантные войска России
17:39 01.10.2022
 
Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске

Группа "Любэ" выступила на митинге-концерте с участием мобилизованных бойцов в Омске

© Фото : Правительство Омской областиГруппа "Любэ" выступила для мобилизованных бойцов в Омске
Группа Любэ выступила для мобилизованных бойцов в Омске - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Правительство Омской области
Группа "Любэ" выступила для мобилизованных бойцов в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает облправительство.
Главными участниками митинга-концерта стали призванные в рамках объявленной частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа, которые проходят подготовку и боевое слаживание на территории 242-го учебного центра ВДВ.
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Глава поселения под Рязанью пошел добровольцем вместе с мобилизованными
"Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего Отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу", - обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.
В субботу 14-й военный городок посетили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов. Они побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили условия размещения бойцов, а также приняли участие в митинге-концерте.
"Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья", - сказал полпред Анатолий Серышев.
Для нескольких тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа "Любэ" под руководством Николая Расторгуева. Музыканты исполнили свои лучшие композиции. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.
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Омская областьРоссияОмская областьОмскАлександр БурковВалентин КоноваловНиколай РасторгуевЛюбэВоздушно-десантные войска России
 
 
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