Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске
Группа "Любэ" выступила на митинге-концерте с участием мобилизованных бойцов в Омске
Группа "Любэ" выступила для мобилизованных бойцов в Омске
ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает облправительство.
Главными участниками митинга-концерта стали призванные в рамках объявленной частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа, которые проходят подготовку и боевое слаживание на территории 242-го учебного центра ВДВ.
"Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего Отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу", - обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.
В субботу 14-й военный городок посетили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов. Они побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили условия размещения бойцов, а также приняли участие в митинге-концерте.
"Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья", - сказал полпред Анатолий Серышев.
Для нескольких тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа "Любэ" под руководством Николая Расторгуева. Музыканты исполнили свои лучшие композиции. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.