https://ria.ru/20221001/omsk-1820878126.html

Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске

Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске - РИА Новости, 01.10.2022

Группа "Любэ" выступила перед мобилизованными бойцами в Омске

Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:39

2022-10-01T17:39

2022-10-01T17:39

омская область

россия

омская область

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александр бурков

валентин коновалов

николай расторгуев

любэ

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ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Группа "Любэ" выступила в субботу в 14-м военном городке в Омске на торжественном мероприятии, посвященном вхождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает облправительство.Главными участниками митинга-концерта стали призванные в рамках объявленной частичной мобилизации военнослужащие Центрального военного округа, которые проходят подготовку и боевое слаживание на территории 242-го учебного центра ВДВ."Здесь на плацу стоят настоящие патриоты своего Отечества. Вы не убегали от повесток, не уезжали за границу в другие страны, вы не стали туристами в своей стране – за это вам большое спасибо и низкий поклон! Правительство Омской области делало и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать более комфортные условия жизни здесь, в лагере. Я уверен, что каждый сибиряк с честью и достоинством выполнит поставленную Верховным главнокомандующим задачу", - обратился к бойцам губернатор Александр Бурков.В субботу 14-й военный городок посетили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хакасии Валентин Коновалов. Они побывали в армейском палаточном лагере, где дислоцируются отряды резервистов, проверили условия размещения бойцов, а также приняли участие в митинге-концерте."Мир сегодня стремительно меняется. Вы вынуждены оставить свои дома, семьи, близких людей, взять в руки оружие, и в очередной раз защитить нашу Родину от тех, кто веками чинит против России козни, кто методично пытается изменить национальный код, кто прививает чуждые нам ценности. Вчера произошли исторические события - в родную гавань вернулись наши братья", - сказал полпред Анатолий Серышев.Для нескольких тысяч мобилизованных в воинской части выступила всенародно любимая российская группа "Любэ" под руководством Николая Расторгуева. Музыканты исполнили свои лучшие композиции. Для участников патриотической акции была организована работа полевой кухни и установлен большой видеоэкран с трансляцией мероприятия.

https://ria.ru/20220930/dobrovoltsy-1820550648.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, омск, александр бурков, валентин коновалов, николай расторгуев, любэ, воздушно-десантные войска россии