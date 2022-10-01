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В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820846199.html
В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада
В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада - РИА Новости, 01.10.2022
В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада
Здание детсада повреждено в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:53
2022-10-01T14:56
специальная военная операция на украине
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старомихайловка
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела пгт Старомихайловка повреждены стены, двери и пол в здании детского сада", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820843093.html
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алексей кулемзин (донецк), старомихайловка, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Старомихайловка, Донецк (ДНР)
14:53 01.10.2022 (обновлено: 14:56 01.10.2022)
 
В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада

Здание детсада было повреждено при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела пгт Старомихайловка повреждены стены, двери и пол в здании детского сада", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)СтаромихайловкаДонецк (ДНР)
 
 
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