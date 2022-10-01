https://ria.ru/20221001/obstrel-1820846199.html

В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада

В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада - РИА Новости, 01.10.2022

В Старомихайловке при обстреле ВСУ было повреждено здание детского сада

Здание детсада повреждено в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:53

2022-10-01T14:53

2022-10-01T14:56

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

старомихайловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Здание детсада повреждено в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела пгт Старомихайловка повреждены стены, двери и пол в здании детского сада", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820843093.html

старомихайловка

донецк (днр)

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алексей кулемзин (донецк), старомихайловка, донецк (днр)