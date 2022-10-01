https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820832477.html

На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт

На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022

На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт

Серьезных последствий у разрыва отношений между Никарагуа и Нидерландами не будет, на дальнейшую конфронтацию с Евросоюзом в Никарагуа не пойдут, заявил РИА... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:09

2022-10-01T13:09

2022-10-01T13:09

в мире

никарагуа

нидерланды

евросоюз

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Серьезных последствий у разрыва отношений между Никарагуа и Нидерландами не будет, на дальнейшую конфронтацию с Евросоюзом в Никарагуа не пойдут, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны."В свое время Нидерланды частично профинансировали и выделили кредит Никарагуа на постройку госпиталя, но в 2018 году они приостановили финансирование проекта - ввиду несогласия с действиями правительства страны, которое жестко подавляло внутренние протесты", - сказал Хейфец.Тогда были зафиксированы нарушения прав человека, в связи с чем правительство Нидерландов решило приостановить финансирование (но не вышло из проекта полностью)."Сейчас власти Никарагуа попробовали добиться восстановления проекта, получили жесткий ответ от правительства Нидерландов, которое высказала посол в стране. Они воспользовались этим как предлогом для разрыва отношений", - добавил эксперт. У Нидерландов же позиция состоит в том, что они не признают результатов последних выборов в Никарагуа.В целом же, считает Хейфец, далекоидущих последствий, в том числе в отношениях с другими странами, у данного случая не будет: "На торговых отношениях это не отразится, их и так не очень много, Нидерланды это отнюдь не главный экономический партнер Никарагуа". Но при этом, уточнил он, если позицию Нидерландов поддержат другие европейские страны, которые в большинстве своем не признают выборов в Никарагуа, то стране придется последовательно разрывать отношения и с другими странами - власти Никарагуа на это не пойдут."Никарагуанская экономика очень сильно зависит от внешней торговли. И при всей левой риторике это в чистом виде неолиберальная экономика", - подчеркнул эксперт. Поэтому у властей ЕС есть множество возможностей надавить на власти Никарагуа.

https://ria.ru/20220929/katolicheskaya-1820257224.html

https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820797990.html

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в мире, никарагуа, нидерланды, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет