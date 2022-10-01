Рейтинг@Mail.ru
На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820832477.html
На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт
На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт - РИА Новости, 01.10.2022
На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт
Серьезных последствий у разрыва отношений между Никарагуа и Нидерландами не будет, на дальнейшую конфронтацию с Евросоюзом в Никарагуа не пойдут, заявил РИА... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:09
2022-10-01T13:09
в мире
никарагуа
нидерланды
евросоюз
санкт-петербургский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959258_0:0:2115:1191_1920x0_80_0_0_a510facc513ecd76c9c96ab7502e7860.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Серьезных последствий у разрыва отношений между Никарагуа и Нидерландами не будет, на дальнейшую конфронтацию с Евросоюзом в Никарагуа не пойдут, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны."В свое время Нидерланды частично профинансировали и выделили кредит Никарагуа на постройку госпиталя, но в 2018 году они приостановили финансирование проекта - ввиду несогласия с действиями правительства страны, которое жестко подавляло внутренние протесты", - сказал Хейфец.Тогда были зафиксированы нарушения прав человека, в связи с чем правительство Нидерландов решило приостановить финансирование (но не вышло из проекта полностью)."Сейчас власти Никарагуа попробовали добиться восстановления проекта, получили жесткий ответ от правительства Нидерландов, которое высказала посол в стране. Они воспользовались этим как предлогом для разрыва отношений", - добавил эксперт. У Нидерландов же позиция состоит в том, что они не признают результатов последних выборов в Никарагуа.В целом же, считает Хейфец, далекоидущих последствий, в том числе в отношениях с другими странами, у данного случая не будет: "На торговых отношениях это не отразится, их и так не очень много, Нидерланды это отнюдь не главный экономический партнер Никарагуа". Но при этом, уточнил он, если позицию Нидерландов поддержат другие европейские страны, которые в большинстве своем не признают выборов в Никарагуа, то стране придется последовательно разрывать отношения и с другими странами - власти Никарагуа на это не пойдут."Никарагуанская экономика очень сильно зависит от внешней торговли. И при всей левой риторике это в чистом виде неолиберальная экономика", - подчеркнул эксперт. Поэтому у властей ЕС есть множество возможностей надавить на власти Никарагуа.
https://ria.ru/20220929/katolicheskaya-1820257224.html
https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820797990.html
никарагуа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786959258_108:0:1987:1409_1920x0_80_0_0_a983b90bc52a7b2e99161f73df443a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никарагуа, нидерланды, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Никарагуа, Нидерланды, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
13:09 01.10.2022
 
На дальнейшую конфронтацию с ЕС Никарагуа не пойдет, заявил эксперт

Профессор Хейфец: на дальнейшую конфронтацию с ЕС в Никарагуа не пойдут

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Серьезных последствий у разрыва отношений между Никарагуа и Нидерландами не будет, на дальнейшую конфронтацию с Евросоюзом в Никарагуа не пойдут, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:59Религия
Президент Никарагуа обвинил католическую церковь в попытке госпереворота
"В свое время Нидерланды частично профинансировали и выделили кредит Никарагуа на постройку госпиталя, но в 2018 году они приостановили финансирование проекта - ввиду несогласия с действиями правительства страны, которое жестко подавляло внутренние протесты", - сказал Хейфец.
Тогда были зафиксированы нарушения прав человека, в связи с чем правительство Нидерландов решило приостановить финансирование (но не вышло из проекта полностью).
"Сейчас власти Никарагуа попробовали добиться восстановления проекта, получили жесткий ответ от правительства Нидерландов, которое высказала посол в стране. Они воспользовались этим как предлогом для разрыва отношений", - добавил эксперт. У Нидерландов же позиция состоит в том, что они не признают результатов последних выборов в Никарагуа.
В целом же, считает Хейфец, далекоидущих последствий, в том числе в отношениях с другими странами, у данного случая не будет: "На торговых отношениях это не отразится, их и так не очень много, Нидерланды это отнюдь не главный экономический партнер Никарагуа". Но при этом, уточнил он, если позицию Нидерландов поддержат другие европейские страны, которые в большинстве своем не признают выборов в Никарагуа, то стране придется последовательно разрывать отношения и с другими странами - власти Никарагуа на это не пойдут.
"Никарагуанская экономика очень сильно зависит от внешней торговли. И при всей левой риторике это в чистом виде неолиберальная экономика", - подчеркнул эксперт. Поэтому у властей ЕС есть множество возможностей надавить на власти Никарагуа.
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:09
Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами
 
В миреНикарагуаНидерландыЕвросоюзСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала