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В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.10.2022
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В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.10.2022
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:41
2022-10-01T17:41
в мире
нидерланды
никарагуа
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства.Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека."Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил агентству France Press представитель МИД Нидерландов.
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в мире, нидерланды, никарагуа
В мире, Нидерланды, Никарагуа
17:41 01.10.2022
 
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

FP: МИД Нидерландов осудил решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства.
Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека.
"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил агентству France Press представитель МИД Нидерландов.
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