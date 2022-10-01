https://ria.ru/20221001/niderlandy-1820878441.html

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.10.2022

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:41

2022-10-01T17:41

2022-10-01T17:41

в мире

нидерланды

никарагуа

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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства.Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека."Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил агентству France Press представитель МИД Нидерландов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, никарагуа