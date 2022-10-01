https://ria.ru/20221001/niderlandy-1820878441.html
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.10.2022
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:41
2022-10-01T17:41
2022-10-01T17:41
в мире
нидерланды
никарагуа
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ПАРИЖ, 1 окт - РИА Новости. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства.Ранее министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека."Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил агентству France Press представитель МИД Нидерландов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, никарагуа
В мире, Нидерланды, Никарагуа
В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
FP: МИД Нидерландов осудил решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений