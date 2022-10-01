03:39 01.10.2022 (обновлено: 09:21 01.10.2022)
СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США
Politico: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для США
© Фото : Пресс-служба президента Украины Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена", - говорится в публикации.
По данным собеседников издания, в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в Североатлантическом альянсе, в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергся нападению.
"Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединенных Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией", - указывает издание.
Отмечается, что ряд сторонников бывшего президента США Дональда Трампа ранее пытались убедить Украину отказаться от планов вступить в НАТО, указывая, что это позволит снять растущую напряженность в отношениях с Россией.
Решение Зеленского также было неоднозначно воспринято рядом американских политиков и представителей Белого дома.
Помимо помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что принятие Украины в НАТО сейчас несвоевременно, ушла от ответа на вопрос Politico о поддержке вступления Киева в альянс и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
"Спикер Нэнси Пелоси отказалась решительно поддержать это, но заявила о поддержке "гарантий безопасности" для Киева", - пишет издание.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.