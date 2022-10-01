https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html

СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США

СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США - РИА Новости, 01.10.2022

СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США

Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:39

2022-10-01T03:39

2022-10-01T09:21

в мире

украина

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джо байден

киев

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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.По данным собеседников издания, в Вашингтоне сохраняется противоречивое отношение к членству Украины в Североатлантическом альянсе, в том числе из-за необходимости участия американских военных в защите любого члена НАТО, который подвергся нападению."Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединенных Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией", - указывает издание.Ранее в пятницу Зеленский заявил, что Киев в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей подал заявку об ускоренном приеме в НАТО.Отмечается, что ряд сторонников бывшего президента США Дональда Трампа ранее пытались убедить Украину отказаться от планов вступить в НАТО, указывая, что это позволит снять растущую напряженность в отношениях с Россией.Решение Зеленского также было неоднозначно воспринято рядом американских политиков и представителей Белого дома.Помимо помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил, что принятие Украины в НАТО сейчас несвоевременно, ушла от ответа на вопрос Politico о поддержке вступления Киева в альянс и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси."Спикер Нэнси Пелоси отказалась решительно поддержать это, но заявила о поддержке "гарантий безопасности" для Киева", - пишет издание.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220930/nato-1820779086.html

https://ria.ru/20220930/kuleba-1820774419.html

https://ria.ru/20220930/zelenskiy-1820736517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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