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Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках"
Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках"
Диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодно США, а не строившей их России или потребляющей топливо Европе, заявил российский постпред при ООН Василий РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:11
2022-10-01T02:06
василий небензя
россия
сша
европа
евросоюз
совет безопасности оон
siemens
северный поток
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ООН, 30 сен - РИА Новости. Диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодно США, а не строившей их России или потребляющей топливо Европе, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.Остановка трубопровода, выразил уверенность дипломат, было выгодно американским поставщикам, а с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивавшая энергетическую независимость Евросоюза.В ЕС, напомнил он, выступали поддержку проекта, Россия также не стала бы портить трубопровод, строительство которого финансировалось в том числе и за ее счет. "Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию", - подчеркнул Небензя.Постпред также выразил уверенность, что за атакой не могли стоять "простые террористы". Она вряд ли могла обойтись без участия государства или контролируемых им субъектов, указал он.Россия, заверил он, установит ответственных за атаку, а те, кто стоит за этим, не могут претендовать на нейтральный статус, который на Западе и так "уже давно нарушили". При этом Небензя отметил, что любое расследование диверсии без участия России вызовет сомнения в его объективности.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
https://ria.ru/20220930/diversiya-1820778821.html
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василий небензя, россия, сша, европа, евросоюз, совет безопасности оон, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
Василий Небензя, Россия, США, Европа, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
00:11 01.10.2022 (обновлено: 02:06 01.10.2022)
 
Небензя рассказал, кому была выгодна диверсия на "Северных потоках"

Постпред России при ООН Небензя: диверсия на "Северных потоках" была выгодна США

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Danish Defence
Читать ria.ru в
ООН, 30 сен - РИА Новости. Диверсия на газопроводах "Северный поток" была выгодно США, а не строившей их России или потребляющей топливо Европе, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно", - сказал он на заседании Совбеза ООН.

Остановка трубопровода, выразил уверенность дипломат, было выгодно американским поставщикам, а с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивавшая энергетическую независимость Евросоюза.
В ЕС, напомнил он, выступали поддержку проекта, Россия также не стала бы портить трубопровод, строительство которого финансировалось в том числе и за ее счет. "Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию", - подчеркнул Небензя.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 23:54
Норвегия назвала ЧП на "Северных потоках" целенаправленной диверсией
Постпред также выразил уверенность, что за атакой не могли стоять "простые террористы". Она вряд ли могла обойтись без участия государства или контролируемых им субъектов, указал он.
Россия, заверил он, установит ответственных за атаку, а те, кто стоит за этим, не могут претендовать на нейтральный статус, который на Западе и так "уже давно нарушили". При этом Небензя отметил, что любое расследование диверсии без участия России вызовет сомнения в его объективности.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Оператор "Северного потока — 1" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"
 
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