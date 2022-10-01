https://ria.ru/20221001/nauka-1820824279.html

Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой

Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой - РИА Новости, 01.10.2022

Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:00

2022-10-01T12:00

2022-10-01T12:00

россия

общество

владимир путин

ростов-на-дону

новочеркасск

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул значимость ее деятельности в спасении многих людей, сообщается на сайте Кремля."Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это – подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию", - говорится в телеграмме.Глава государства отметил, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, у истоков которой и стояла Зинаида Виссарионовна.Российский лидер выразил уверенность, что тот след, который оставила Зинаида Ермольева, станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения.Путин пожелал всем участникам самых добрых впечатлений.Зинаида Ермольева (1898-1974) окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, медицинский факультет Донского университета. В юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны изобрела советский аналог пенициллина. Под ее руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и др.С именем Ермольевой связано начало массового использования бактериофагов в СССР в период Сталинградской битвы. В период блокады города на стороне противника в прифронтовой зоне возникла вспышка холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни в рядах советских солдат, в осажденный Сталинград направили Ермольеву с партией бактериофагов. Ценный груз по пути разбомбила немецкая авиация. По прибытии в город Ермольева организовала подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Ежедневно лекарство получали около 50 тысяч человек, что предотвратило развитие болезни в городе.

https://ria.ru/20221001/pamyatnik-1820822092.html

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816779361.html

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ростов-на-дону

новочеркасск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, ростов-на-дону, новочеркасск