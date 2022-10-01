Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой
Путин: благодаря научному труду Зинаиды Ермольевой были спасены миллионы людей
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул значимость ее деятельности в спасении многих людей, сообщается на сайте Кремля.
"Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это – подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, у истоков которой и стояла Зинаида Виссарионовна.
Российский лидер выразил уверенность, что тот след, который оставила Зинаида Ермольева, станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения.
Путин пожелал всем участникам самых добрых впечатлений.
Зинаида Ермольева (1898-1974) окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, медицинский факультет Донского университета. В юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны изобрела советский аналог пенициллина. Под ее руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и др.
С именем Ермольевой связано начало массового использования бактериофагов в СССР в период Сталинградской битвы. В период блокады города на стороне противника в прифронтовой зоне возникла вспышка холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни в рядах советских солдат, в осажденный Сталинград направили Ермольеву с партией бактериофагов. Ценный груз по пути разбомбила немецкая авиация. По прибытии в город Ермольева организовала подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Ежедневно лекарство получали около 50 тысяч человек, что предотвратило развитие болезни в городе.
15 сентября, 04:01Государственная санитарно-эпидемиологическая служба