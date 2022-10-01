Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/nauka-1820824279.html
Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой
Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой - РИА Новости, 01.10.2022
Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:00
2022-10-01T12:00
россия
общество
владимир путин
ростов-на-дону
новочеркасск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820648020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a4e691d87673dc7c16f6056dcfb9448.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул значимость ее деятельности в спасении многих людей, сообщается на сайте Кремля."Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это – подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию", - говорится в телеграмме.Глава государства отметил, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, у истоков которой и стояла Зинаида Виссарионовна.Российский лидер выразил уверенность, что тот след, который оставила Зинаида Ермольева, станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения.Путин пожелал всем участникам самых добрых впечатлений.Зинаида Ермольева (1898-1974) окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, медицинский факультет Донского университета. В юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны изобрела советский аналог пенициллина. Под ее руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и др.С именем Ермольевой связано начало массового использования бактериофагов в СССР в период Сталинградской битвы. В период блокады города на стороне противника в прифронтовой зоне возникла вспышка холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни в рядах советских солдат, в осажденный Сталинград направили Ермольеву с партией бактериофагов. Ценный груз по пути разбомбила немецкая авиация. По прибытии в город Ермольева организовала подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Ежедневно лекарство получали около 50 тысяч человек, что предотвратило развитие болезни в городе.
https://ria.ru/20221001/pamyatnik-1820822092.html
https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816779361.html
россия
ростов-на-дону
новочеркасск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820648020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_023b5a6b1d9728d6d78ba13a5eae424e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, ростов-на-дону, новочеркасск
Россия, Общество, Владимир Путин, Ростов-на-Дону, Новочеркасск
12:00 01.10.2022
 
Путин поприветствовал участников открытия памятника Зинаиде Ермольевой

Путин: благодаря научному труду Зинаиды Ермольевой были спасены миллионы людей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия, посвященного открытию памятника великому ученому Зинаиде Ермольевой, а также подчеркнул значимость ее деятельности в спасении многих людей, сообщается на сайте Кремля.
"Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря её подвижническому труду, результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это – подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию", - говорится в телеграмме.
Зинаида Ермольева, микробиолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в СССР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:47
В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина
Глава государства отметил, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год 100-летия государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, у истоков которой и стояла Зинаида Виссарионовна.
Российский лидер выразил уверенность, что тот след, который оставила Зинаида Ермольева, станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения.
Путин пожелал всем участникам самых добрых впечатлений.
Зинаида Ермольева (1898-1974) окончила с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию в Новочеркасске, медицинский факультет Донского университета. В юном возрасте, рискуя жизнью, сделала открытие, победившее холеру. Во время Великой Отечественной войны изобрела советский аналог пенициллина. Под ее руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон и др.
С именем Ермольевой связано начало массового использования бактериофагов в СССР в период Сталинградской битвы. В период блокады города на стороне противника в прифронтовой зоне возникла вспышка холеры. Чтобы предотвратить распространение болезни в рядах советских солдат, в осажденный Сталинград направили Ермольеву с партией бактериофагов. Ценный груз по пути разбомбила немецкая авиация. По прибытии в город Ермольева организовала подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Ежедневно лекарство получали около 50 тысяч человек, что предотвратило развитие болезни в городе.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 04:01
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба
 
РоссияОбществоВладимир ПутинРостов-на-ДонуНовочеркасск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала